Oportunidad de relajación en San Miguel del Monte: qué tiene para ofrecer el hotel Palmas de la Laguna by Posada Suiza

La provincia de Buenos Aires tiene destinos ideales para desconectarse de la rutina y uno de los más elegidos para escapadas de fin de semana es San Miguel del Monte. Allí, frente a la emblemática Laguna de Monte, funciona Palmas de la Laguna By Posada Suiza, una propuesta orientada especialmente al turismo de relax y parejas. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se contactó con el gerente de operaciones del hotel, Macario Manuel Gómez.

Macario Manuel Gómez explicó que el proyecto nació a partir del principal atractivo natural de la zona: “Lo más imponente es la laguna, entonces colocamos el hotel estratégicamente con vista a la laguna, frente a la laguna, pensando en otro target, en otro segmento de mercado, que es el segmento parejas”.

Cuál es la característica principal del hotel

El complejo combina la experiencia de hotelería boutique con servicios integrados junto a la histórica Posada Suiza. Según desarrolló, “son todas habitaciones suite, con vista a la laguna, tenemos cuatro habitaciones estándar, ofrecemos el servicio de desayuno”.

Además del alojamiento, el hotel apuesta a una experiencia completa de descanso. “Brindamos una experiencia de escapada, estamos muy cerca de Capital, muy cerca de La Plata, una hora y media en vehículo, y ofrecemos un ambiente de relajación total y disfrute”, sostuvo Gómez.

El hotel se involucra con las actividades que puede hacer la gente

Uno de los diferenciales más destacados es el acceso a actividades recreativas en la laguna. “Nosotros aquí en Palmas de la Laguna ofrecemos un kayak, ya que nos encontramos justo enfrente de la laguna, así que combinamos los servicios de ambos establecimientos para dar múltiples opciones a la gente”, explicó.

Sobre las actividades acuáticas, el entrevistado remarcó que no hace falta experiencia previa: “Damos todas las herramientas, los chalecos, acompañamos a la gente hasta la laguna”. Incluso adelantó futuros proyectos turísticos: “Está proyectado en el mediano plazo hacer un muelle, ya está hablado con el municipio”.

La seguridad es otro de los puntos que destacó: “Lo que tiene la particularidad es que es una laguna baja, entonces es segura y damos también hasta, si lo precisan, ancla para el kayak”.