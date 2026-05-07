Juan Sánchez analizó las similitudes económicas entre Argentina y Uruguay: “Los dos países son ortodoxos”

El economista uruguayo Juan Sánchez analizó en Canal E las similitudes entre Argentina y Uruguay en materia laboral, económica y social, con foco en el crecimiento del trabajo informal, los servicios de delivery y el alto costo de vida en ambos países.

La conversación comenzó a partir del caso de un frigorífico argentino que ofreció 60 puestos laborales y recibió más de 6.000 postulaciones, una situación que reflejó el nivel de necesidad laboral que atraviesa el país.

El crecimiento del trabajo informal y los deliveries en Uruguay

Sánchez explicó que en Uruguay también existe una fuerte expansión de los trabajos vinculados a aplicaciones, aunque aseguró que el fenómeno no alcanza el mismo nivel que en Argentina. “No tanto como estamos viendo en la Argentina, pero sí está pasando”, expresó al referirse al crecimiento de personas que buscan empleo.

Según detalló, muchos trabajadores encuentran en plataformas como Uber o los servicios de delivery una alternativa para sostener sus ingresos. “Son la solución”, resumió el economista al explicar cómo este tipo de actividades funcionan como salida laboral para miles de personas.

Además, aclaró que quienes trabajan en estas plataformas suelen desempeñarse bajo esquemas de monotributo y sin los beneficios tradicionales de un empleo formal. “En general se comportan como monotributistas porque no tienen la forma de empleo tradicional”, indicó.

La precarización laboral y la necesidad de trabajar más horas

Durante la entrevista, Sánchez remarcó que muchos trabajadores de aplicaciones pasan gran parte del día conectados para poder sostener sus ingresos. “Hay muchos que están todo el día”, comentó al describir la dinámica laboral de los repartidores y conductores de aplicaciones.

También sostuvo que, si bien estos servicios lograron una gran eficiencia para responder a las demandas de los usuarios, la situación salarial continúa siendo un problema. “Lo que no es tan eficiente es darle una remuneración adecuada al trabajador”, afirmó.

El economista aseguró que gran parte de la población sobrevive con ingresos bajos tanto en Uruguay como en Argentina. “Mucha gente lo que hace es sobrevivir”, señaló durante el análisis.

Las similitudes económicas entre Uruguay y Argentina

Sánchez también comparó el rumbo económico de ambos países y consideró que existen más puntos en común de los que habitualmente se reconocen. “Los dos países son ortodoxos”, sostuvo al analizar las políticas macroeconómicas aplicadas en la región.

En ese sentido, explicó que tanto Argentina como Uruguay crecieron de manera limitada durante las últimas décadas y mantienen problemas estructurales similares: “Los dos países crecieron anémicamente”, aseguró.

Sin embargo, remarcó que existen sectores específicos que lograron desarrollarse con fuerza, especialmente vinculados a la logística, zonas francas y puertos en el caso uruguayo. “Hay sectores prioritarios y de punta a los que les va bien”, explicó.

El riesgo país, las tasas y el alto costo de vida

El economista también puso el foco en el endeudamiento de las familias y en las altas tasas que pagan los consumidores, pese a que los indicadores macroeconómicos muestran mejoras.

“La gente termina pagando tasas que son 30, 40 o 50 veces más que el riesgo país”, cuestionó.

Además, sostuvo que tanto Uruguay como Argentina se encuentran entre los países más caros de la región y del mundo. “Somos de los países más caros del mundo”, remarcó.

Finalmente, Sánchez adelantó que uno de los grandes temas pendientes en Uruguay continúa siendo el acceso a la vivienda y el alto nivel de endeudamiento de la población. “La gente está muy endeudada en Uruguay”, concluyó.