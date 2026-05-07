Medio Oriente: las dudas detrás del posible acuerdo entre Trump e Irán

En medio de la escalada de tensión en Medio Oriente y las versiones sobre posibles negociaciones entre Estados Unidos e Irán, el analista internacional Alberto Ruskolekier analizó el escenario geopolítico y económico que atraviesa la región. En diálogo con Canal E, el especialista explicó cómo las declaraciones de Donald Trump impactan de manera inmediata en los mercados internacionales y particularmente en el precio del petróleo.

“Estamos viendo una diplomacia del tweet, porque el presidente norteamericano recurre mucho al tweet personal y los mercados reaccionan en el acto”, sostuvo Ruskolekier al describir la volatilidad que atraviesa el crudo en las últimas semanas.

La negociación entre Estados Unidos e Irán y las dudas sobre un acuerdo

El especialista remarcó que existen conversaciones entre Washington y Teherán, aunque advirtió que todavía hay demasiadas incertidumbres respecto de los términos reales de una posible resolución.

Según explicó, uno de los principales objetivos de Trump sería intentar reducir la tensión internacional antes de las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, previstas para noviembre de 2026.

“Pareciera ser que Trump quisiera terminar esta situación de alguna manera, prácticamente atado con alambre, sin que los temas fundamentales queden resueltos”, planteó durante la entrevista.

Ruskolekier señaló que la inflación y el aumento del precio de los combustibles son factores centrales para el electorado estadounidense.

“Al ciudadano americano le preocupan básicamente dos cosas: el precio del combustible y el precio de los alimentos”, indicó.

Los reclamos de Irán y el rol de Hezbollah

En el análisis del conflicto, el especialista detalló algunas de las exigencias que Irán habría puesto sobre la mesa para avanzar en un eventual acuerdo con Estados Unidos.

“Irán exige que le devuelvan totalmente los activos congelados, que son cifras muy importantes. Algunos hablan de más de 110.000 millones de dólares”, explicó.

Además, sostuvo que Teherán busca incluir en las negociaciones la situación de Hezbollah y el conflicto en el Líbano.

“El problema no es el Líbano, el problema es la inserción de Hezbollah en el Líbano”, afirmó al referirse a la influencia de la organización terrorista en ese país.

En ese contexto, recordó que Israel realizó recientemente un fuerte ataque sobre Beirut y eliminó a uno de los principales jefes militares de la milicia RAD-1.

La preocupación por el programa nuclear iraní

Otro de los puntos centrales mencionados por Ruskolekier fue el avance del programa nuclear iraní y las dudas respecto del destino del uranio enriquecido.

“Hay 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, una tonelada enriquecida al 20% y más de 8.500 kilos en diferentes grados”, detalló.

El analista sostuvo que un acuerdo incompleto podría terminar fortaleciendo financieramente a Irán sin resolver las amenazas de fondo.

“Si se llega a un acuerdo atado con alambre, Irán se quedaría con mayor cantidad de fondos y esto traería inevitablemente un enfrentamiento mucho peor a largo plazo”, advirtió.

La crisis económica en Irán y el impacto regional

Ruskolekier también describió el deterioro económico que atraviesa Irán como consecuencia de las sanciones y del conflicto regional.

“Están faltando alimentos y medicamentos en Irán”, señaló al explicar las dificultades derivadas del bloqueo del Estrecho de Ormuz.

Además, indicó que la economía iraní atraviesa un fuerte proceso inflacionario y una profunda pérdida de valor de su moneda.

“La economía la tiene derrumbada. Un dólar cuesta 1.800.000 reales”, expresó.

Un nuevo escenario político en Medio Oriente

Por último, el especialista sostuvo que el conflicto modificó el equilibrio político en la región y acercó a varios países árabes a Occidente e incluso a Israel.

“Lo que es seguro es que el Medio Oriente ya no va a volver a ser el mismo”, aseguró.

Según explicó, países del Golfo Pérsico comenzaron a acercarse a Israel luego de los ataques iraníes sobre distintas naciones de la región.

“Algunos países islámicos se están acercando a Israel para ampliar los Acuerdos de Abraham”, concluyó.

En ese marco, Ruskolekier consideró que todavía existen demasiadas incógnitas sobre el alcance real de las negociaciones entre Washington y Teherán.

“La verdad es que esta negociación está más agarrada de un piolín que otra cosa”, cerró.