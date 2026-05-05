Alberto Spectorovsky: “Irán tiene más poder de aguante que Estados Unidos y Occidente”

El conflicto en Medio Oriente continúa escalando sin un horizonte claro de resolución, mientras las tensiones entre Irán y Estados Unidos impactan en la economía global. En este contexto, el analista interncional, Alberto Spectorovsky, trazó un diagnóstico contundente sobre el equilibrio de fuerzas y los intereses en juego.

“Hace dos meses que estamos en esto, lo que no se sabe exactamente es cuándo va a terminar”, afirmó el especialista, marcando la incertidumbre que domina el escenario internacional. Según explicó, Washington busca una salida rápida, pero enfrenta limitaciones estratégicas y políticas. “Estados Unidos la quiere terminar cuanto antes… pero no puede salir en las condiciones que le propone Irán”, sostuvo, al describir la encrucijada en la que se encuentra la administración estadounidense.

Irán y su ventaja estratégica

Para Spectorovsky, Irán juega con una carta clave: su capacidad de resistencia y su influencia sobre el estrecho de Ormuz. “Irán no va a aflojar de ninguna forma porque siente que tiene una ventaja”, remarcó. Esa ventaja radica, según detalló, en la posibilidad de alterar el flujo del petróleo y generar inestabilidad en los mercados financieros internacionales.

En esa línea, subrayó: “La ventaja que tiene Irán… es que suponen que tienen mucho más aguante que Estados Unidos y Occidente”. Esta resistencia, combinada con el control geopolítico de rutas energéticas, le permite sostener una postura firme en la negociación.

El analista también advirtió que esta dinámica puede empujar a decisiones más agresivas por parte de Washington: “Es muy posible… que Trump diga que no aguanto más y vaya a un nuevo ataque”, aunque aclaró que se trata de un escenario potencial y no confirmado.

Presión política y económica sobre Trump

El frente interno en Estados Unidos agrega complejidad al conflicto. Spectorovsky señaló que los factores económicos y sociales ejercen una presión determinante sobre el liderazgo político.

“Todo eso son factores de presión impresionantes”, indicó, en referencia al impacto del precio del petróleo, la inflación y el contexto electoral. A su vez, consideró que el mandatario enfrenta un dilema entre retirarse o profundizar la confrontación.

“Salir de este conflicto como lo presenta Irán sería una humillación”, explicó, sugiriendo que esa percepción condiciona las decisiones estratégicas.

En cuanto al plano internacional, destacó un creciente aislamiento: “Estados Unidos está aislado de sus amigos naturales”, lo que refleja tensiones con aliados tradicionales como Europa.

Finalmente, Spectorovsky resumió la pulseada global con una frase clara: “En estos momentos se podría decir que las cartas de Irán son más fuertes”, aunque advirtió que el escenario sigue abierto y puede modificarse rápidamente.