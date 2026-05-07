La crisis laboral y el avance tecnológico modifican las búsquedas de empleo en Argentina

La transformación del mercado laboral, el impacto de la inteligencia artificial y las dificultades para acceder a un empleo fueron algunos de los ejes analizados por Tomás Bence Pieres, Head de Hiring Room, en diálogo con Canal E.

La conversación se dio luego de que un frigorífico publicara una búsqueda para cubrir 60 puestos de trabajo y recibiera más de 6.000 postulaciones, una situación que volvió a poner en debate la realidad laboral argentina.

Qué reveló la encuesta sobre empleo y formación profesional

Bence Pieres explicó que desde Hiring Room realizaron un relevamiento entre más de 2.000 candidatos de Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Panamá para conocer cómo viven actualmente su situación laboral.

“En Argentina vimos que 6 de cada 10 candidatos están trabajando en algo relacionado a lo que estudiaron”, señaló durante la entrevista.

El especialista remarcó que el dato resulta significativo si se lo compara con otros países de la región, donde el vínculo entre formación y empleo es menor.

“Si lo comparamos con Perú, donde solamente 3 de cada 10 manifiestan esto, la verdad es que el dato es sorprendente”, comentó.

La frustración y el agradecimiento por tener trabajo

El informe también buscó conocer cómo se sienten las personas que trabajan en áreas diferentes a las que estudiaron o imaginaron para su vida profesional.

“La principal respuesta es estar agradecidos por tener trabajo y obviamente una remuneración”, explicó Bence Pieres.

Sin embargo, aclaró que también aparece un fuerte componente de frustración entre quienes no lograron desarrollarse en la actividad que soñaban.

“El segundo sentimiento es justamente frustración por no estar haciendo lo que estudiaron o soñaron”, sostuvo.

Por qué hay miles de personas para pocos puestos laborales

Consultado sobre la enorme cantidad de postulantes que suelen aparecer en algunas búsquedas laborales, el especialista consideró que intervienen distintos factores económicos y sociales.

“Hay muchas personas buscando trabajo activamente en un contexto donde el mercado privado no está en auge ni en crecimiento”, explicó.

Además, indicó que algunas compañías poseen una marca empleadora fuerte que atrae una enorme cantidad de candidatos.

“Hay personas que necesitan trabajar y también muchas que quieren trabajar en determinadas empresas”, expresó al analizar el fenómeno.

La inteligencia artificial y los trabajos del futuro

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el avance de la IA y cómo las nuevas tecnologías están modificando los roles dentro de las empresas.

“Todo el contexto de inteligencia artificial está reconfigurando un montón los trabajos y las posiciones dentro de las compañías”, afirmó.

Según explicó, los cambios tecnológicos avanzan a tal velocidad que incluso resulta difícil proyectar cuáles serán los empleos del futuro cercano.

“Pensar en qué van a trabajar nuestros hijos ya es difícil. Incluso no podemos responder esa pregunta para los próximos 3 o 4 meses”, planteó.

Las habilidades más valoradas en el nuevo mercado laboral

Más allá de los conocimientos técnicos o de los títulos universitarios, Bence Pieres sostuvo que las empresas comenzarán a valorar cada vez más determinadas habilidades.

“La habilidad para relacionarse con el mundo informático va a ser muy requerida”, aseguró.

Al mismo tiempo, destacó la importancia de las llamadas habilidades blandas, especialmente en un contexto donde la automatización gana terreno.

“La capacidad de trabajo en equipo va a seguir siendo sumamente importante”, indicó.

También consideró que la capacidad estratégica será uno de los atributos más buscados por las empresas en los próximos años.

“La habilidad estratégica de interpretar información y datos va a aportar muchísimo valor”, concluyó.