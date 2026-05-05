Mercado laboral en transformación: las habilidades humanas que hoy definen el empleo

El mercado laboral atraviesa una transformación profunda impulsada por la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes. En este escenario, la licenciada en Recursos Humanos, Lina Zubiría explicó que el cambio no solo afecta a los empleos, sino también a las habilidades que hoy demandan las empresas.

“El mercado laboral nos cambió porque definitivamente la inteligencia artificial y todas las tecnologías emergentes nos han venido a redefinir las posiciones”, afirmó. En ese sentido, destacó que las capacidades técnicas ya no son suficientes para garantizar la empleabilidad.

“La inteligencia artificial viene a reemplazar las habilidades técnicas de las personas… pero no así las habilidades interpersonales y estratégicas”, subrayó, marcando la diferencia entre lo automatizable y lo esencialmente humano.

Habilidades humanas: la nueva clave del empleo

Según Zubiría, las competencias más demandadas hoy no son nuevas, pero sí fueron históricamente subestimadas. “Las habilidades del futuro… tienen que ver con el pensamiento crítico, la resiliencia, la paciencia, el saber escuchar, la empatía”, explicó.

Este cambio deja en evidencia una debilidad estructural: “Nos encontramos con un mercado un poco débil en estas competencias”, advirtió. Durante años, el foco estuvo puesto en la formación técnica, lo que hoy genera un desfasaje frente a las necesidades reales de las organizaciones.

Además, planteó que la responsabilidad de adaptación es compartida. “Esto es como el tango, se baila a dos siempre”, sostuvo, al referirse tanto a las empresas como a los trabajadores. En esa línea, remarcó: “Si tu empresa no te capacita… hacelo vos porque es tu responsabilidad, tu empleabilidad”.

Cómo adaptarse a un mercado en cambio

Frente a este contexto, Zubiría recomendó apostar por el autoconocimiento y la resignificación de la experiencia laboral. “No me cuentes qué puesto tuviste, contame qué aprendiste”, señaló como ejercicio clave para quienes buscan empleo.

La especialista destacó que muchas habilidades ya existen en las personas, aunque no siempre se reconocen como valiosas. “Está bueno empezar a darnos cuenta que a veces tenemos esas habilidades”, indicó, invitando a revisar aprendizajes adquiridos incluso fuera del ámbito laboral.

En paralelo, advirtió que las empresas también enfrentan un desafío estructural. “Los procesos de transformación requieren tiempo”, afirmó, en contraposición con la urgencia de resultados.

Por último, hizo foco en el rol del liderazgo: “Si el líder no se transforma, es imposible transformar la organización”, concluyó. Para Zubiría, el cambio cultural es imprescindible para adaptarse a un mundo laboral en constante evolución.