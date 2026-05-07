Avances en la IA: se presentó un proyecto para construir datacenters flotantes alimentados por el movimiento de las olas

El CEO de Sky Online, Rafael Ibañez, en comunicación con Canal E, analizó que el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial abrió una nueva carrera global por energía, refrigeración y capacidad de procesamiento.

Ibañez aclaró que no todos los centros de datos son iguales y que la demanda energética cambió radicalmente con la llegada de la inteligencia artificial. “Hace más o menos 30 años se desarrolló la primera ola de datacenters tradicionales”, explicó. Sin embargo, remarcó que los nuevos modelos vinculados a IA requieren otra escala de infraestructura.

Cuánta energía se necesita para la utilización de IA

“Cuando hablamos de datacenters de inteligencia artificial tenemos que entender que el consumo eléctrico se multiplica por 100”, afirmó. Y detalló: “Estamos hablando de datacenters que hoy ya están en el orden de 40-60 kilowatts por rack”.

Según Ibañez, el principal desafío es doble: energía y refrigeración. Allí es donde aparece la innovación del proyecto flotante. “Lo que propone es generar o crear o construir datacenters flotantes que la energía la puedan obtener del movimiento de las olas”, sostuvo. Además, agregó: “Es una energía cinética que se convierte de alguna manera en energía eléctrica”.

El agua de mar sería determinante para refrigerar los datacenters

El segundo punto clave es el sistema de enfriamiento natural. “La segunda característica que tienen esos datacenters es que se pueden enfriar con el agua de mar”, explicó. Y destacó que esto evita el enorme gasto energético de refrigeración que hoy tienen los centros de datos tradicionales.

Sobre las dimensiones del proyecto, el entrevistado reveló que las estructuras serían similares a plataformas marítimas. “Están pensando en plataformas flotantes de alguna manera fondeadas, como un barco cuando está fondeado”, indicó. También precisó: “Se está viendo son alrededor de 80 metros”.

Asimismo, señaló que gran parte de la infraestructura permanecería sumergida. “Esto es como un iceberg, tiene toda una infraestructura que está sumergida, que es más grande todavía”, describió.