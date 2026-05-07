La Asociación Argentina de Angus recibió a una delegación oficial de Kazajistán para fortalecer vínculos comerciales

El presidente de la Asociación Argentina de Angus, Amadeo Derito, recibió a una delegación oficial de Kazajistán en una visita orientada a fortalecer vínculos comerciales y técnicos en materia ganadera. El encuentro abrió la posibilidad de futuros negocios vinculados a la exportación de genética bovina, animales en pie, embriones y semen argentino.

Amadeo Derito destacó que el interés del país asiático está centrado en mejorar la calidad de su rodeo y potenciar su producción de carne. “Esta delegación venía con los intereses en importar animales en pie, embriones y semen para incrementar su rodeo y la calidad de su rodeo”, explicó.

La importancia de Kazajistán en el sector ganadero

Asimismo, remarcó la relevancia estratégica de Kazajistán dentro del mapa ganadero mundial: “Para quien no sabe, Kazajistán es uno de los países, séptimo país del mundo en superficie, era una ex república de la Unión Soviética que tiene límites con China, con Rusia y con los países del sur”.

Además, Derito recordó que ese país ya había buscado genética argentina décadas atrás. “La década del 50 del siglo pasado habían llevado reproductores de Argentina y de Uruguay para cruzar con las razas locales con muy buenos resultados”, señaló.

Las ventajas de la genética argentina

Según explicó, los productores kazajos consideran que “la genética nuestra se adapta a las condiciones climáticas y geográficas del país” y también reconocen “la calidad de la carne exportada”.

El entrevistado detalló que el gobierno kazajo impulsa créditos para incrementar el stock ganadero y que existe un fuerte interés por incorporar vientres. “Están pensando en 20.000 hembras, que es un número muy importante”, afirmó.

Entre los principales desafíos mencionó “los protocolos sanitarios necesarios, el tema de los fletes, los barcos de transporte, concentrar la demanda” y la necesidad de coordinar aspectos vinculados a “papeles, certificados sanitarios, logística, empresas, medios de pago”.