El ex presidente del Senasa, Bernardo Cané, pasó por Canal E y advirtió sobre la crítica situación del organismo sanitario tras la detección de casos positivos de brucelosis en caprinos en la provincia de Mendoza y reclamó mayor involucramiento de las entidades agropecuarias y exportadoras para defender el sistema sanitario argentino.

“Senasa es el organismo más importante de Argentina desde todo punto de vista”, afirmó Bernardo Cané. Y explicó: “Primero porque es el controller de la salud pública en la inspección de los alimentos. Segundo, porque toda la exportación de Argentina, granos, carne, lácteos, pescados, productos farmacéuticos, animales en pie, todo depende del Estado Sanitario y la certificación de Senasa”.

Fuga de empleados en el Senasa

Asimismo, señaló que el organismo atraviesa un fuerte deterioro operativo y cuestionó tanto al sector público como al privado. “Mientras eso sucede, Senasa tiene sueldos miserables, se van entre 30 y 40, renuncian entre 30 y 40 empleados por mes”, sostuvo.

Además, Cané agregó: “Debe ser el único sector donde todo el mundo dice estar en el Estado es tranquilo. Acá renuncian y se van. Entre 30 y 40, 400, 500 empleados por año abandonan Senasa”.

El Senasa no da abasto con la crisis sanitaria

A su vez, vinculó esta situación con los recientes episodios sanitarios registrados en el país y advirtió sobre los riesgos para la producción y las exportaciones. “Después nos quejamos cuando aparece un brote de brucelosis o el problema de scrapie en ovinos, o encefalomielitis equina, y Senasa está diezmado”, afirmó.

El entrevistado también describió las dificultades operativas del organismo: “Falta motivación y falta capacitación. No ves un vehículo de Senasa en la calle. Los productores tienen que ir a buscarlos para ir a hacer las tareas”.

En relación con la brucelosis caprina detectada en Mendoza, explicó que la enfermedad tiene impacto tanto en animales como en humanos. “El problema es, en el caso del animal enfermo, son abortos, pérdidas de producción, etcétera. Y en el humano, fiebre, decaimiento”, indicó.