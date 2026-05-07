Sistema portuario para Argentina: “8 de cada 10 dólares que ingresa en el país, ingresa por los puertos”

En el marco del Congreso Anual de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, realizado en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, este medio se comunicó con el gerente general de la entidad, Federico Spoturno, quien trazó un diagnóstico sobre los desafíos del sistema portuario argentino y la necesidad de avanzar en infraestructura, hidrovía, logística y competitividad para sostener el crecimiento exportador del país.

Federico Spoturno destacó la convocatoria y sostuvo: “Es el primer congreso que hacemos desde la Cámara con la idea de poder compartir nuestras inquietudes”. Además, remarcó el respaldo empresarial al evento: “Todos los socios estuvieron, que te diría, en el 100% presentes y muy interesados en las temáticas”.

La importancia del sistema portuario para Argentina

Uno de los ejes centrales del congreso fue el rol estratégico de los puertos en la economía argentina. En ese sentido, enfatizó que, “el 70% de los insumos llega desde los puertos” y agregó: “8 de cada 10 dólares que ingresa en el país, ingresa por los puertos”.

Para Spoturno, el principal desafío pasa por ampliar la capacidad logística: “Lo que sí nos falta es ampliar el sistema, obviamente con trenes, con rutas, condiciones y demás”. También sostuvo que el país necesita inversiones estructurales para evitar que la infraestructura se convierta en un límite para el crecimiento exportador: “Es necesario y fundamental para la Argentina poder tener ese hub funcionando y en condiciones como lo necesitamos”.

La hidrovía sería un punto clave para impulsar la exportación

Respecto del proceso licitatorio de la hidrovía, celebró los avances y destacó que el sector espera definiciones en el corto plazo: “Vamos a estar conociendo el precio que proponen las dos dragadoras que pasaron a esta tercera etapa”.

Sobre el impacto económico de una mayor profundidad del canal navegable, el entrevistado explicó que, “ojalá que eso se resuelva rápido para lograr la profundidad que nosotros necesitamos”. A su vez, describió el problema operativo actual: “Hay barcos que van directamente con menos carga y otros que terminan su carga en Bahía o en Quequén”.

Según explicó, el objetivo es eliminar ese sobrecosto logístico: “Esto ayudaría a que ese barco salga completo desde, obviamente, desde el Gran Santa Fe, el Gran Rosario”. Y advirtió sobre la ineficiencia actual del sistema: “Casi el 30% del tiempo es improductivo desde que tocan las aguas argentinas, los buques”.