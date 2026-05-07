Luis Caputo recibió una señal de validación externa que, si bien era esperada por el mercado, no modificará un ápice la estrategia financiera. La calificadora de riesgos Fitch subió la nota de la deuda soberana de la Argentina desde CCC+ a B-, un movimiento que saca al país del terreno del "incumplimiento inminente" para situarlo en una categoría de mayor estabilidad, aunque todavía dentro del rango especulativo. Para el Gobierno de Javier Milei, el upgrade es un reconocimiento al programa de shock; para los inversores, es el inicio de una presión creciente para que el Tesoro ejecute, finalmente, su regreso a los mercados internacionales.

Fuentes del Palacio de Hacienda confirmaron a PERFIL que este cambio de estatus crediticio no altera la premisa de pagar sin Wall Street. En el equipo económico sostienen que la prioridad sigue siendo el saneamiento del balance del Banco Central y la consolidación del superávit, sin recurrir a nuevo endeudamiento externo en el corto plazo. "El financiamiento ya está cubierto para los próximos tres pagos de cupón. No hay necesidad de salir al mercado", insistieron fuentes oficiales.

La recalibración de Fitch se apoyó en pilares que el oficialismo exhibe como trofeos de gestión: balances externos y fiscales estructuralmente mejorados, avances en las reformas económicas y, fundamentalmente, un sólido superávit comercial impulsado por el sector energético. La calificadora proyecta que esta estabilidad se mantendrá durante los próximos seis meses, lo que otorga una ventana de previsibilidad para la gestión de la deuda en moneda extranjera.

Luis Caputo sortea el test con los bonistas de julio, pero para el mercado es clave salir a emitir deuda

El dilema del "catalizador" y los 500 puntos

A pesar de la cautela oficial, el mercado financiero comenzó a impacientarse. Operadores de la City y fondos de inversión en Nueva York aseguran que los mercados pretenden que el Gobierno se anime finalmente a una emisión soberana. La premisa que circula en las mesas de dinero es que una colocación exitosa —incluso si debe convalidar tasas de dos dígitos en torno al 10% o 11%— actuaría como un catalizador para una mayor caída del Riesgo País y una eventual mejora adicional en la calificación crediticia.

Con el indicador que elabora el JP Morgan coqueteando con el umbral de los 600 puntos básicos y habiendo tocado mínimos de 514 puntos tras la noticia de Fitch, la estrategia que piden los inversores es clara: apenas la tasa implícita (TIR) de los bonos soberanos perfore el umbral de un dígito, Hacienda debería ejecutar una salida formal para testear la profundidad del apetito por activos locales. Para el mercado, la inacción podría interpretarse como una falta de confianza.

No obstante, en Wall Street el diagnóstico sobre el techo de la mejora argentina es matizado. "El problema es más el ruido en Argentina que la guerra", deslizaron fuentes financieras en relación al conflicto en Medio Oriente. Si bien la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán genera una atmósfera de aversión al riesgo global que castiga a los mercados emergentes, los inversores subrayan que los frenos de mano para los activos argentinos son domésticos.

Ruido político

Entre los factores de desconfianza que se repiten en las consultas con fondos de inversión aparecen tres ejes: una reforma laboral que el mercado percibe como insuficiente para "mover la aguja" de la productividad; la crisis política derivada de los señalamientos al patrimonio de Manuel Adorni, que erosiona la narrativa ética del ajuste; y la persistente debilidad de las reservas netas.

Sobre este último punto, el balance es agridulce. Si bien el Banco Central logró una proeza al comprar más de USD 7.000 millones en los últimos meses, la autoridad monetaria no logró retener una porción significativa de ese flujo debido a los compromisos de pago del Tesoro. Esta dinámica fortalece el balance de la entidad frente a los acreedores externos en términos de flujo, pero deja al descubierto la vulnerabilidad del stock.

La calificadora de riesgo Fitch le mejoró la nota a la deuda argentina, pero con riesgos aún latentes

La propia Fitch dejó en claro que la Argentina aún enfrenta restricciones severas para aspirar a una calificación de grado de inversión o incluso a una B plena. Las "luces amarillas" de la calificadora apuntan a una posición de liquidez internacional débil para gestionar posibles choques de confianza, a los que el país fue históricamente vulnerable. Además, los importantes vencimientos hard dollar de 2027 aparecen en el horizonte como el verdadero test de solvencia para el modelo.

Una recuperación a dos velocidades

El informe de calificación también pone el dedo en la llaga de la economía real. La recuperación económica sigue siendo heterogénea, configurando una Argentina de dos velocidades. Por un lado, los sectores intensivos en capital y orientados al mercado externo, como energía, minería y agro, lideran el crecimiento y proveen las divisas necesarias para el repago de la deuda. Por el otro, los segmentos más intensivos en empleo y orientados al mercado interno continúan rezagados, lo que plantea interrogantes sobre la sustentabilidad social del ajuste a largo plazo.

Para el Palacio de Hacienda, la suba de la nota es una validación de que el plan económico, a pesar de sus inconsistencias y el costo en actividad, va por el carril correcto. Sin embargo, la decisión de Caputo de no aprovechar el momentum para emitir deuda nueva sugiere que el Gobierno prefiere seguir "secando" la plaza y apostar a que la caída del Riesgo País sea orgánica y no forzada por una colocación que, hoy por hoy, todavía resultaría costosa para el erario público.

AM/ML