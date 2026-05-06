La mejora en la calificación crediticia de Argentina vuelve a poner el foco en la evolución de la economía, en un contexto de reformas, acumulación de reservas y cambios en el frente fiscal y externo. La agencia Fitch Ratings elevó la nota del país de CCC+ a B- con perspectiva estable, destacando avances en políticas económicas y mejores perspectivas financieras, aunque todavía persisten desafíos estructurales que condicionan el perfil crediticio.

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Según consigna Bloomberg Línea, la decisión de Fitch se apoyó en las mejoras estructurales tanto en lo fiscal como en la balanza externa, junto con avances en reformas económicas y una expectativa más favorable en la acumulación de reservas. Este cambio ubica a Argentina a un solo escalón de la calificación B que había alcanzado en 2016.

A pesar de la mejora, la calificadora remarcó que la nota continúa siendo baja en comparación con otros países de la región. En ese sentido, advirtió que responde a factores como un nivel de reservas internacionales todavía débil frente a posibles shocks, una inflación elevada y un historial de inestabilidad macroeconómica.

El informe también subrayó el contexto político, señalando que el presidente Javier Milei salió fortalecido tras las elecciones legislativas de octubre de 2025, con mayor respaldo para avanzar en su agenda económica.

Reformas, política económica y respaldo legislativo

Dentro de los factores positivos, Fitch destacó las victorias legislativas del Gobierno, incluyendo la reforma laboral, cambios en la Ley de Glaciares y la aprobación de un presupuesto 2026 que mantiene el ancla fiscal.

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Además, el organismo valoró el impulso desregulatorio y las políticas orientadas a atraer inversión privada, especialmente en sectores como la energía y la minería, que aparecen como ejes centrales del modelo económico.

En este marco, Bloomberg señaló que estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para consolidar la estabilidad macroeconómica y generar condiciones para el crecimiento.

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También se resalta que el fortalecimiento político tras las elecciones permitió avanzar con mayor velocidad en la implementación de reformas consideradas clave por el mercado.

Reservas, sector externo y perspectivas a futuro

En el frente externo, Fitch destacó una mejora estructural, con Argentina consolidándose como exportador neto de energía y con una reducción proyectada del déficit de cuenta corriente al 1% del PIB.

El superávit comercial del primer trimestre alcanzó un récord de u$s5.500 millones, frente a los U$s1.100 millones del mismo período del año anterior, lo que refuerza la capacidad de generación de divisas.

Además, el informe mencionó que un sólido pipeline de proyectos energéticos y mineros bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) podría sostener los flujos de inversión extranjera directa en el mediano plazo, junto con emisiones de deuda que apuntalan ingresos financieros.

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En cuanto a las reservas, Fitch indicó que el Gobierno priorizó su acumulación y proyecta compras de entre u$s10.000 millones y u$s17.000 millones durante el año. Hasta abril, estas adquisiciones totalizaron u$s7.100 millones.

Por último, la calificadora estimó que las reservas brutas podrían alcanzar los u$s52.700 millones hacia fin de año, con un incremento de u$s8.000 millones en las reservas netas internacionales, en línea con los objetivos acordados con el Fondo Monetario Internacional.

GZ / lr