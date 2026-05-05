Oro, litio y RIGI: por qué la minería puede generar USD 9.000 millones en Argentina

La minería argentina vuelve a posicionarse como un sector clave en medio de la incertidumbre global. El oro y el litio lideran un escenario de precios en alza que podría traducirse en un fuerte ingreso de divisas para el país.

“El oro está otra vez en el centro de la escena”, afirmó el asesor de inversiones, Sebastián Waisgold, al señalar que este activo recupera protagonismo como refugio ante tensiones geopolíticas, inflación y políticas monetarias inciertas.

Además, destacó el impacto local de este fenómeno: “Puede ser una oportunidad concreta de ingreso de dólares”, sostuvo, en referencia al potencial exportador del sector. Según explicó, las proyecciones indican un crecimiento significativo hacia los próximos años.

Suba de precios y efecto en la economía

El contexto internacional impulsa directamente a la minería argentina. “La suba del oro no queda solo en Wall Street, sino que también impacta en la economía real”, explicó el especialista.

En ese sentido, detalló que el país ya viene de un año récord: “Argentina ya venía de un 2025 muy fuerte para la minería”, con exportaciones que superaron los 6.000 millones de dólares.

Las perspectivas son aún más optimistas: “Las proyecciones hablan de 9.000 millones de dólares para 2026”, lo que implicaría un salto cercano al 49%. Este crecimiento se explica tanto por mayores volúmenes como por la mejora en los precios internacionales.

Waisgold lo resumió de forma clara: “Si Argentina exporta oro y litio y el precio internacional sube, entran más dólares”. En el primer trimestre, las exportaciones mineras ya crecieron más del 80% interanual, impulsadas por estos commodities.

Geopolítica, inversiones y desafíos

El escenario global también juega un rol clave. “El oro ya se viene moviendo bien hace tres años”, señaló, aunque aclaró que las tensiones en Medio Oriente y las decisiones de los bancos centrales refuerzan su atractivo.

A nivel local, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) aparece como una herramienta central. “Lo más importante es la inversión”, remarcó Waisgold, diferenciando entre el beneficio coyuntural por precios altos y el desarrollo sostenido.

En esa línea, advirtió: “Una cosa es beneficiarse por precios altos y otra muy distinta es transformarlo en desarrollo a largo plazo”. Las proyecciones hablan de inversiones por USD 42.000 millones y un potencial exportador que podría alcanzar los 22.000 millones en la próxima década.

Sin embargo, el desafío estructural persiste. “Argentina puede convertir recursos naturales en dólares sostenibles o algo transitorio”, planteó, abriendo el interrogante sobre la capacidad del país para generar empleo e infraestructura a partir de estos recursos.

Finalmente, subrayó el contexto desigual: “Es una economía que se está volcando más hacia un sector más chico de la población”, lo que refleja que los beneficios aún no llegan de manera uniforme. Aun así, concluyó con una mirada optimista: “Argentina puede liderar en sectores claves como minería y energía”.