El Banco Central llegó a las 80 jornadas de compras y acumula más de US$7.200 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró alcanzar las 80 jornadas consecutivas comprando dólares en el mercado mayorista logrando, al mismo tiempo, llegar al 73% de la meta establecida para este 2026. Es decir, lleva comprados 7.291 millones de dólares desde que comenzó la fase 4 del programa monetario.

Según la agencia Noticias Argentinas (NA), el organismo logró adquirir 69 millones de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC), el 14% del volumen operado, aproximadamente.

Tipo de cambio y tensión financiera: qué pasa con el dólar, las reservas y las expectativas del mercado

La entidad financiera que encabeza Santiago Bausili empezó, a comienzos de 2026, un proceso de mayor acumulación de reservas con el objetivo de fortalecerse y, en paralelo, llegar a la meta pactada en el acuerdo que firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Santiago Bausili

Ahora el volumen de la acumulación dependerá del incremento en la base monetaria: si supera al 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI), permitiría adquirir aproximadamente 10.000 millones de dólares sujetos a la oferta de flujos de la balanza de pagos; con un incremento de la demanda de dinero del 1% del PBI, ese valor podría subir hasta los 17.000 millones de dólares “sin requerir esfuerzos sostenidos de esterilización”.

El lunes, las reservas internacionales tuvieron un aumento de 224 millones de dólares hasta los 45.907 millones de dólares, manteniéndose por debajo de los 46.000 millones de dólares.

Banco Central

El Banco Central compró 1.670 millones de dólares en divisas en marzo

El Banco Central (BCRA) adquirió 1.670 millones de dólares en divisas en el mes de marzo, registrando, en el primer trimestre del 2026, un resultado favorable de 4.382 millones de dólares. Sin embargo, las reservas cayeron ante la compleja situación global y los pagos de deuda. La baja en las cotizaciones de activos, como el oro, también permite entender este descenso.

Federico Vacarezza analizó el dólar estable: "El superávit comercial tiene un costo en la economía"

En el primer trimestre del año, el dólar mayorista cayó un 5% aproximadamente, contrastando con la inflación, que tuvo un repunte..

Dólares y pesos

El dólar oficial bajó 16 pesos en el segmento mayorista a 1.382. El minorista bajó 15 pesos, a 1.405 para la venta en el Banco Nación. El MEP bajaba a los 1.420 pesos.

HM/DCQ