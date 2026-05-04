Inversiones bajo el RIGI: qué sectores lideran y cuántos dólares ya ingresaron a la Argentina

El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) avanza con la aprobación de proyectos estratégicos que buscan atraer dólares, impulsar sectores clave y dinamizar la economía. Desde su reglamentación en agosto de 2024, el esquema acumula iniciativas por miles de millones, con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años.

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Según datos relevados por Bloomberg Línea a partir de la consultora Globaris, desde la puesta en marcha del régimen se presentaron 36 proyectos por un total de u$s85.000 millones, con la participación de 44 empresas de diez países. De ese universo, ya fueron aprobadas doce iniciativas por u$s17.198 millones, lo que representa el 20% del total.

El esquema establece un piso mínimo de inversión de u$s200 millones para acceder a los beneficios, en un intento por canalizar grandes desembolsos hacia sectores considerados estratégicos. En ese marco, el Gobierno decidió prorrogar el régimen hasta agosto de 2027 para sostener el flujo de proyectos.

El Gobierno decidió prorrogar el régimen hasta agosto de 2027

De acuerdo con información del Banco Central citada por Bloomberg Línea, ya ingresaron al país u$s1.205 millones vinculados a estos desarrollos, con un saldo positivo de u$s762 millones, lo que marca un impacto inicial en las cuentas externas.

Sectores y proyectos: dónde se concentran las inversiones

La minería lidera el ranking de sectores con mayor volumen comprometido, con u$s46.425 millones, seguida por el petróleo y el gas con u$s37.255 millones.

No obstante, se espera que este último rubro gane protagonismo en el corto plazo tras la ampliación de beneficios para la producción y exploración.

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Dentro del segmento minero, el litio es el que más proyectos presentó, con once iniciativas por u$s13.211 millones. De ese total, ya se aprobaron tres desarrollos: dos de Rio Tinto y uno de Galan Lithium, mientras que también se registró un proyecto rechazado, el de la empresa china Ganfeng.

En el caso del petróleo, se contabilizan diez proyectos presentados, con dos ya aprobados, mientras que el cobre aparece con cinco iniciativas que concentran una cifra destacada de u$s31.313 millones.

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Otros sectores también comienzan a tener presencia en el régimen, aunque con menor cantidad de proyectos, como el portuario, el siderúrgico y el ferroviario, con una iniciativa cada uno según la plataforma relevada por Bloomberg.

Distribución geográfica y origen de las inversiones

A nivel territorial, San Juan encabeza la lista de provincias con mayor volumen de inversiones comprometidas, con cinco proyectos que suman u$s24.883 millones. De ese total, tres ya fueron aprobados, vinculados a la minería de oro y cobre.

San Juan encabeza la lista de provincias con mayor volumen de inversiones comprometidas

Detrás se ubica Neuquén, impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta, con inversiones por u$s23.600 millones. Más atrás aparecen Río Negro, Salta, Catamarca, Buenos Aires y Jujuy, mientras que Mendoza, La Pampa y Santa Fe registran montos inferiores a los u$s1.000 millones.

En cuanto al origen de los inversores, las empresas argentinas lideran tanto en cantidad de proyectos como en volumen de inversión, con 22 firmas locales involucradas en las iniciativas. En varios casos participan consorcios que combinan capital nacional e internacional.

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Por último, entre los actores extranjeros se destacan compañías de China, Canadá, Reino Unido, Suiza y Australia, además de Brasil y Corea del Sur. Según Bloomberg, Chevron es la única empresa estadounidense involucrada en uno de los proyectos del régimen, en un esquema que refleja la diversidad de intereses en torno al RIGI.

GZ / lr