Cosecha récord: “Pensábamos que íbamos a poder originar trigo con un poco más de tranquilidad”

El presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, analizó para Canal E que la campaña de trigo 2025/26 en Argentina alcanzó cifras históricas, con una producción cercana a las 28 millones de toneladas. Sin embargo, detrás de este récord emerge una paradoja que encendió alertas en la industria molinera: dificultades para conseguir materia prima y una caída en la calidad del grano.

“El comunicado, el objetivo que tiene es, digamos, de alguna manera informar a nuestros clientes que se está atravesando un momento de coyuntura”, señaló Diego Cifarelli. Y agregó: “Nosotros pensábamos que íbamos a poder originar trigo con un poco más de tranquilidad, pero, bueno, no está sucediendo”.

La industria molinera no está pudiendo adquirir trigo para la producción

Pese al volumen histórico, la industria enfrenta dificultades para adquirir trigo. “En este momento lo que nosotros estamos enfrentando es un problema de originación de trigo, cualquiera sea su calidad intrínseca”, explicó.

Cifarelli detalló que el fenómeno responde, en parte, a decisiones de los productores: “El productor probablemente pudo hacerle frente a todas sus erogaciones vendiendo una parte proporcional de ese trigo y hoy tiene un excedente que en este momento si lo pasa a pesos no tiene destino cierto, entonces dice, bueno, me quedo en trigo”.

El comercio ligado al trigo no se vería perjudicado

A pesar de este escenario, buscó llevar tranquilidad: “Esto no significa escasez de harina, esto no significa que no va a haber pan, todo lo contrario”. Sin embargo, reconoció tensiones en el mercado: “Es un momento de zozobra porque aún pagando precios muy por encima de los niveles de la pizarra aún no podemos, no logramos originar ese caudal de trigo”.

A la dificultad de abastecimiento se suma un problema adicional como es la calidad del grano. “En general cuando hay un volumen de rendimiento tan grande no es amigo de la calidad, lo que sobra cuando se produce mucho la calidad escasea”, afirmó el entrevistado.

Frente a esta situación, la industria debió adaptarse: “Lo que nosotros hicimos fue trabajar mucho puertas adentro de los molinos, en los laboratorios y también mucho con los clientes”.