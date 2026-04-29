En “QR!”, Carlos Castagneto criticó a Adorni tras su exposición en el Congreso: “No pudo contestar y terminó golpeado”

En el programa “QR!” de Canal E, el diputado nacional Carlos Castagneto analizó la presentación de Manuel Adorni en el Congreso y lanzó duras críticas sobre su desempeño. “No pudo contestar y terminó golpeado”, afirmó en diálogo con el conductor Pablo Caruso, al referirse a la exposición del funcionario ante los legisladores.

Consultado por las sensaciones que dejó la sesión, Castagneto sostuvo que no sintió frustración, pero sí preocupación por el rumbo del Gobierno. Según explicó, el jefe de Gabinete “no tiene gestión para mostrar” y, por el contrario, anticipó que “lo que viene es más ajuste”. En ese sentido, remarcó que durante la exposición no hubo anuncios concretos ni referencias a políticas públicas que mejoren la situación económica.

El diputado también describió el contexto político de la jornada. Señaló que Adorni llegó acompañado por el presidente y parte del gabinete, pero que su desempeño cambió cuando comenzó la ronda de preguntas. “Cuando se quedó solo, no pudo responder. Se le notó en la cara la preocupación”, dijo. Y agregó que desde su bloque realizaron planteos “serios y responsables” que, según su visión, impactaron en el funcionario.

Cuestionamientos a la gestión y al modelo económico

A lo largo de la entrevista, Castagneto fue más allá de la sesión en el Congreso y cuestionó el rumbo general del Gobierno. Aseguró que distintas actividades productivas atraviesan una crisis profunda y mencionó problemas en sectores industriales de todo el país. “No hay una sola actividad que hoy pueda funcionar”, afirmó.

También puso el foco en medidas vinculadas a privatizaciones y manejo de bienes del Estado. Habló de licitaciones que, según dijo, generan dudas y deberían ser investigadas. Como ejemplo, mencionó procesos en los que el Estado invierte en infraestructura y luego cede su explotación a privados por largos períodos. “Es raro”, planteó.

En ese marco, lanzó una de las definiciones más fuertes de la entrevista: calificó a la actual administración como “un gobierno muy corrupto” y consideró que varios funcionarios deberían dar explicaciones públicas.

Un incómodo error de cámara expuso a Karina Milei y a Manuel Adorni justo cuando el Presidente hablaba de "corruptos"

El legislador también se refirió a la interna del oficialismo y cuestionó la continuidad de Adorni en el cargo. Recordó que otros funcionarios fueron desplazados en los últimos meses y se preguntó por qué en este caso se sostiene al vocero presidencial. “Algo hay que no sabemos”, deslizó.

Además, criticó a sectores de la oposición que acompañan al Gobierno en el Congreso. Según dijo, hay dirigentes que votan las leyes oficiales pese a mostrarse como opositores. “No hay que confundir a la población”, advirtió.

El futuro del vocero y el rumbo del Gobierno

Sobre el cierre, Castagneto opinó sobre el futuro político de Adorni y fue contundente. Aseguró que la exposición en el Congreso “no le salió bien” y que su desempeño dejó en evidencia limitaciones en la gestión. “Vocero no puede ser, y tampoco jefe de Gabinete”, afirmó.

Por último, insistió en que el Gobierno lleva adelante “un modelo sin proyecto”, centrado en el ajuste económico. Según su mirada, el oficialismo busca posicionamiento internacional, pero sin resultados concretos en la Argentina. “Están obsesionados con reventar el país”, concluyó.

La entrevista se dio en medio de fuertes repercusiones políticas tras la presentación en el Congreso, que volvió a poner en discusión la gestión del Gobierno y el rol de sus principales funcionarios.

LB