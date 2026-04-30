En medio del debate por una nueva ley de semillas en Argentina y la posible adhesión a UPOV 91, el presidente de Aapresid, Marcelo Torres, pasó por Canal E y se refirió al alcance de la propuesta oficial de fiscalización y los desafíos para equilibrar innovación, propiedad intelectual y rentabilidad productiva.

Marcelo Torres planteó la necesidad de actualizar el marco normativo: “Todos coincidimos que es necesario un nuevo marco regulatorio para tener mejor resultado del productor, más rentabilidad, más disponibilidad de materiales con mejor genética en muchos cultivos”. En ese sentido, remarcó que el objetivo es claro: “Necesitamos un buen marco regulatorio para que haya más inversión, para también proteger las propiedades intelectuales”.

La propuesta del Gobierno con cierta aceptación

Asimismo, explicó que la propuesta del Gobierno busca simplificar controles apoyándose en procesos ya existentes. “Nos parece una propuesta a priori razonable, porque se monta, para decirlo simple, en todo el circuito de muestras comerciales”, detalló.

El mecanismo implica utilizar las muestras que ya se toman en acopios y cooperativas para determinar calidad, y sumarle tecnología para identificar variedades. Según describió Torres, “esa misma muestra es la que se va a usar ahora para, con la tecnología que disponemos, determinar a qué variedad pertenece”.

A partir de allí, el Instituto Nacional de Semillas (INASE) tendrá un rol clave como articulador: “Va a informar al obtentor que tal persona está entregando una variedad de su propiedad”. Luego, el sistema prioriza acuerdos privados: “Deja ahí la posibilidad que acuerden los privados”.

Cuándo podría intervenir el INASE

El entrevistado mencionó que solo en caso de conflicto interviene el organismo: “Si no llegan a un acuerdo, ahí sí interviene el INASE juntando al productor que está entregando algo que no tiene un arreglo comercial con el criadero”.

Un punto central que aclaró es que el esquema no será retroactivo. “Esto es para variedades que se inscriban a partir de ahora. Todo lo que está para atrás sigue con los esquemas que venían hasta acá”, afirmó.