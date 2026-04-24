Hito en Neuquén: Pluspetrol presentó su solicitud de inversión por USD 12.000 M bajo el RIGI

Pluspetrol oficializó un paso clave en su estrategia de crecimiento al presentar la solicitud formal para adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Junto a su socia Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), proyectó una inversión estimada de USD 12.000 millones para el desarrollo del bloque Bajo del Choique-La Invernada, ubicado en la provincia de Neuquén. De acuerdo con el comunicado oficial, el objetivo central de la presentación consiste en sentar las bases para incrementar la infraestructura para procesamiento, producción y evacuación de hidrocarburos en la cuenca de Vaca Muerta.

El plan de desarrollo se estructurará para alcanzar un nivel de producción de 100.000 barriles diarios de petróleo (bbl/d). Para lograr esta meta en un plazo de 25 años, la firma prevé la construcción de cuatro plantas de procesamiento, el tendido de ductos de evacuación y la perforación de más de 600 pozos. De concretarse, este proyecto permitirá multiplicar su producción y buscará consolidar la posición de la operadora como uno de los actores de mayor peso en el país.

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La ejecución de la obra se dividirá en dos etapas consecutivas para optimizar los recursos y la logística en el territorio. En la primera instancia, la operadora hará foco en el desarrollo de la zona sur del área mediante la infraestructura que permitirá alcanzar un nivel de producción de 50.000 bbl/d y 6 Mm³/d de gas. Posteriormente, la segunda etapa impulsará la zona norte para llegar a los 100.000 bbl/d y 12 Mm³/d de gas en su punto máximo.

La dirección destacó que la magnitud de este desembolso tendrá un impacto directo en el fortalecimiento energético sostenible de la región. Voceros de la firma señalaron a PERFIL que la iniciativa beneficiará a la comunidad y a toda la cadena de valor de Rincón de los Sauces. Tras más de 45 años de historia en la provincia, la compañía definió esta solicitud como un hito para afianzar sus operaciones internacionales, que hoy alcanzan a Perú, Estados Unidos y Ecuador.

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Proyectos aprobados bajo el RIGI

El pedido de Pluspetrol se suma a un ecosistema que ya registra 13 proyectos aprobados de manera formal por el Ministerio de Economía. Hasta el cierre del primer trimestre de 2026, el flujo neto de capitales bajo este régimen superó los USD 700 millones, con una marcada concentración del 55% en el sector energético. Entre las iniciativas más destacadas figura el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), liderado por YPF, que logró la categoría de "Exportación Estratégica de Largo Plazo" para ejecutar una inversión de USD 2.900 millones.

En el ámbito minero, que acaparó el 42% de los anuncios, se autorizaron desembolsos clave en la provincia de San Juan. El Comité Evaluador aprobó la extensión de la vida útil de la mina Veladero por USD 380 millones y la reactivación del yacimiento Gualcamayo, proyecto que demandó USD 665 millones y proyectará la creación de 1.700 empleos directos. Asimismo, en materia de energías renovables, avanzó la primera fase del parque solar "El Quemado" en Mendoza, con un presupuesto de USD 211 millones.

La diversificación alcanzó también a la infraestructura logística y la industria pesada con proyectos ya validados por el Ejecutivo. Entre ellos se incluye la habilitación de un puerto multipropósito en la localidad santafesina de Timbúes y un plan de modernización para la planta de Siderar en San Nicolás. Según las estimaciones del Palacio de Hacienda, estos proyectos permiten que el régimen comience a traccionar inversiones fuera del núcleo estrictamente extractivo.

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Planes e iniciativas en estudio

El Gobierno nacional analiza actualmente una vasta cartera de proyectos que buscarán sumarse al régimen para obtener beneficios fiscales y cambiarios. En el sector minero, las proyecciones que surgieron de la última cumbre PDAC en Toronto indicaron planes en evaluación por un volumen total de USD 47.000 millones. Dentro de este universo se destaca el megaproyecto cuprífero Vicuña, que estima desembolsos iniciales por USD 790 millones durante el transcurso de este año.

En paralelo, las autoridades estudian nuevas propuestas vinculadas a la transición energética y el desarrollo petroquímico. Según las estimaciones oficiales, la consolidación de estos planes permitiría que las exportaciones de energía y minería alcancen niveles récord hacia finales de la década, traccionadas por el blindaje que otorga el marco regulatorio del RIGI. El ministro de Economía, Luis Caputo, evalúa junto a su equipo los cronogramas de obras para asegurar que los compromisos de inversión se cumplan de manera efectiva en los plazos previstos.

AM/ML