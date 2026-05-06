miércoles 06 de mayo de 2026
ECONOMIA
Nueva aparición pública

Milei llegó a Los Ángeles para dar un discurso sobre el plan económico del Gobierno y conseguir inversiones

La Conferencia Anual del Instituto Milken reúne durante varios días a empresarios, financistas, funcionarios y referentes de distintos sectores.

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Milei. Un discurso que no busca explicar la realidad, sino intervenirla. | AFP

Tras su llegada a Los Ángeles, el Presidente Javier Milei se prepara para dar un discurso sobre el plan económico ante un auditorio de ejecutivos e inversores en la Conferencia Anual del Instituto Milken. Antes de esto, el Presidente mantuvo reuniones con importantes empresarios en pos de conseguir inversiones que lleguen al país.

Acompañado por sus ministros, el presidente se reunió con un grupo de 25 inversionistas y autoridades de importantes compañías. También estuvo presente el embajador argentino en Estados Unidos, Alex Oxenford.

El discurso de Milei

El encuentro del cual participará el primer mandatario reúne durante varios días a empresarios, financistas, funcionarios y referentes de distintos sectores, con paneles sobre mercados, inversión, energía, innovación y geopolítica. En ese marco, Milei buscará defender el rumbo económico y mostrar a la Argentina como un destino atractivo para el desembarco de capitales. Milei ya había participado del evento en mayo de 2024 y en septiembre del año pasado.

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