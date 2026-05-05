Mensajes ambiguos: Marco Rubio dijo que la ofensiva militar de Estados Unidos en Irán ya terminó

Luego de que Trump amenazara, hace tan solo unas horas, con "volar de la faz de la tierra" a Irán, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que Estados Unidos ha concluido sus operaciones ofensivas contra Irán.

"La operación —Epic Fury— ha terminado tal como el presidente informó al Congreso. Hemos concluido esa fase", dijo Rubio a periodistas en la Casa Blanca.

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El gobierno Trump tenía 60 días tras el inicio de hostilidades para informar al Congreso sobre la guerra, iniciada sin solicitar un permiso previo.

Hace solo horas, el presidente estadounidense amenazó a Irán con represalias importantes si ataca buques estadounidenses y el domingo anunció el llamado "Proyecto Libertad" para ayudar a los barcos a salir del estrecho de Ormuz, cuyo control clama Irán en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

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El secretario de Estado explicó, este martes 5, que el foco esta puesto ahora en ese nuevo proyecto. "Esta no es una operación ofensiva; es una operación defensiva", dijo Rubio. "Y lo que eso significa es muy sencillo: no se dispara a menos que nos disparen primero", explicó.

El “Proyecto Libertad” se trata de una iniciativa que integra el despliegue militar con acciones negociadoras para restaurar condiciones estables en la región. Hizo énfasis en que apuestan a garantizar la seguridad de las embarcaciones civiles en Ormuz y a intensificar los contactos diplomáticos.

El secretario de Estado precisó que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) desplegó destructores equipados con misiles guiados, más de 100 aeronaves y alrededor de 15.000 efectivos para proteger la navegación en la zona. También confirmó la destrucción de varias embarcaciones iraníes en la región.

“Hemos destruido siete lanchas rápidas iraníes que ignoraron nuestras advertencias”. Añadió que estas embarcaciones pequeñas intentaron aproximarse a convoyes estadounidenses de manera agresiva, y que los incidentes ya han causado la muerte de al menos diez marinos civiles.

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Además, aprovechó para resaltar la importancia del Estrecho de Ormuz y dijo que “el régimen iraní no puede decidir quién utiliza este paso vital”, en referencia a los intentos de Teherán por condicionar el tránsito internacional.

Por ese motivo, aseguró que mantendrán la zona vigilada para garantizar la libre navegación. Además, insistió en que Irán debe aceptar las condiciones de Washington para negociar bajo condiciones claras.

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Las discrepancias con el Congreso

Israel y Estados Unidos atacaron a Irán el 28 de febrero, matando a altos dirigentes y destruyendo importantes instalaciones militares y económicas, pero sin provocar el colapso de la república islámica, que ha respondido con ataques de misiles y drones en toda la región.

Trump declaró un alto al fuego con Irán el 8 de abril, que desde entonces ha prorrogado, aunque las negociaciones con Teherán están estancadas.

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Rubio dijo que Estados Unidos ha "logrado los objetivos" de esa etapa ofensiva.

"Estos tipos se enfrentan a una destrucción real y catastrófica de su economía", afirmó, y añadió que Trump aún prefería un acuerdo negociado con Irán.

Rubio, exsenador, también dijo que no estaba de acuerdo con la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que exige que el presidente notifique al Congreso en un plazo de 48 horas cuando envía tropas y solicite autorización después de 60 días.

"Esa ley es anticonstitucional. No obstante, cumplimos con algunos de sus elementos a fin de mantener buenas relaciones con el Congreso", dijo.

RG