El déficit comercial de EE.UU. vuelve a crecer en marzo por el alza de las importaciones

El déficit comercial de Estados Unidos se amplió en marzo, ya que el aumento del valor de las importaciones superó al de las exportaciones, en una señal de sólida demanda de consumidores y empresas.

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El déficit en el comercio de bienes y servicios creció un 4,4% respecto del mes previo, hasta los US$60.300 millones, según datos del Departamento de Comercio publicados el martes. La mediana de las estimaciones de una encuesta de Bloomberg entre economistas apuntaba a un saldo negativo de US$61.000 millones.

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El valor de las importaciones subió un 2,3%, reflejando un aumento en los envíos entrantes de vehículos automotores y bienes de consumo. Las importaciones de bienes de capital también crecieron, ya que el desarrollo de la inteligencia artificial impulsó la demanda de equipos informáticos fabricados en el exterior.

Las exportaciones aumentaron un 2% en marzo respecto del mes anterior, impulsadas por un incremento en los envíos de petróleo y otros productos derivados.

Las cifras de marzo cierran un trimestre en el que las exportaciones netas afectaron negativamente al producto interno bruto en la mayor medida en un año. La guerra en Irán y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, un punto crítico por el que transita cerca de una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo, representan otro desafío para el comercio global que las empresas deben enfrentar.

La interrupción se produce después de que los flujos comerciales registraran fuertes variaciones mensuales el año pasado, cuando los importadores estadounidenses reaccionaron a una serie de anuncios arancelarios cambiantes del presidente Donald Trump.

La industria estadounidense de petróleo y gas podría beneficiarse de la exportación de crudo a precios más altos. Datos de la Administración de Información de Energía muestran que las exportaciones de petróleo de EE.UU. han alcanzado recientemente un nivel récord. El precio del crudo Brent, referencia global, ha aumentado más del 50% desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.