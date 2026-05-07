jueves 07 de mayo de 2026
POLITICA
Caso Adorni

Fuerte descargo del contratista de Adorni contra Javier Milei: "Tristeza escuchar al Presidente catalogarme de militante K"

El contratista salió al cruce de Javier Milei en redes sociales. Su declaración generó nuevos problemas para Manuel Adorni

Matías Tabar, el arquitecto de Manuel Adorni 05052026
Matías Tabar, el arquitecto de Manuel Adorni | Facebook Matías Tabar

El contratista que declaró sobre los gastos de Manuel Adornu para remodelar su casa, uso sus redes para expresarse por lo ocurrido los últimos días. Tabar publicó en su cuenta de X: “Tristeza, Angustia, dolor en el corazón, escuchar al presidente de la Nación, Javier Milei, cuando aposté por un país distinto cada vez que tuve oportunidad, con Mauricio Macri y con La Libertad Avanza”.

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