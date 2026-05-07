Fuerte descargo del contratista de Adorni contra Javier Milei: "Tristeza escuchar al Presidente catalogarme de militante K"

El contratista que declaró sobre los gastos de Manuel Adornu para remodelar su casa, uso sus redes para expresarse por lo ocurrido los últimos días. Tabar publicó en su cuenta de X: “Tristeza, Angustia, dolor en el corazón, escuchar al presidente de la Nación, Javier Milei, cuando aposté por un país distinto cada vez que tuve oportunidad, con Mauricio Macri y con La Libertad Avanza”.

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