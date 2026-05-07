Guillermo Francos pidió que Adorni presente su Declaración Jurada

En una reciente entrevista con Infobae, el exjefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, se refirió a la controversia que rodea al actual titular de la cartera, Manuel Adorni. El exfuncionario fue tajante al señalar el impacto negativo que la situación genera en la administración libertaria: "El daño, en el Gobierno, que causa esta situación es grande. Yo creo que tiene que haber rapidez en la respuesta", sentenció.

Francos respaldó la postura de la senadora Patricia Bullrich y el propio presidente Javier Milei sobre la necesidad de que Adorni anticipe la presentación de su Declaración Jurada. Aunque la Oficina Anticorrupción había extendido el plazo original del 30 de mayo al 31 de julio, Francos consideró fundamental la transparencia inmediata: "Me parece bien que el presidente, más allá de sostener a su jefe de Gabinete, haya dicho que Adorni va a presentar su declaración como sea".

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Sobresueldos y la confianza de Javier Milei

Ante las versiones que indican que los funcionarios actuales podrían estar percibiendo pagos extraoficiales, Francos fue categórico: "Hasta donde yo sé no hay sobresueldos en el Gobierno. Yo jamás cobré uno; mi sueldo era de 3 millones de pesos. No sé de dónde podrían salir esos fondos, a menos que sean irregulares", afirmó. Sin embargo, admitió que la falta de respuestas contundentes "genera espacios para comentarios maliciosos o sospechas".

Sobre la continuidad de Adorni en el cargo, el exjefe de Gabinete evitó pedir su renuncia o licencia, dejando la decisión en manos del mandatario y el propio involucrado. "El presidente lo sostiene con mucha convicción. Supongo que confía en él y siente que todo es parte de una operación mediática", explicó, al tiempo que lamentó que este conflicto "empioje" la relación con la ciudadanía y opaque las reformas estructurales que el Gobierno viene llevando adelante.

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El futuro del país y la Justicia bajo la lupa

Para Francos, es imperativo que la discusión pública se desplace hacia los temas de gestión. "Hay que dejar de lado el tema Adorni, que se resuelva lo que tenga que resolverse entre él, el presidente y la Justicia", pidió. En su visión, la agenda debería centrarse en la energía, la minería, las inversiones, el RIGI y la reforma laboral.

A pesar de las dificultades económicas actuales, Francos se mostró optimista respecto al futuro político del espacio: "Tengo la convicción de que el presidente va a ser reelegido en 2027". No obstante, cerró con una reflexión sobre la ética pública, citando cuestionamientos de la jueza Arroyo Salgado: "Este tema moral de la Argentina, con la corrupción judicial y empresaria, es una de las mayores causas del estado del país y estamos tratando de resolverlo".

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