Patricia Bullrich avisa: mañana asistirá a la nueva reunión de Gabinete que estará encabezada por Javier Milei y Manuel Adorni a partir de las 14 horas, en la que el equipo de Gobierno volverá a verse las caras en un clima de máxima tensión.

Lo hará luego de haber generado uno de los mayores cimbronazos internos de la gestión libertaria al pedirle a Adorni que presente con premura su declaración jurada de bienes, en medio de los escándalos que se multiplican a diario.

“Ni en pedo se va”, respondió el Presidente desde EE.UU., quien urgido debió interrumpir su gira para hacer control de daños. Un Milei ostensiblemente enojado se vio forzado a salir a respaldar a su jefe de Gabinete y cortar todo tipo de especulación.

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En ese contexto se espera una reunión del Presidente, de Adorni y de Karina Milei (quien hoy está en San Juan) con los ministros en la que los escándalos patrimoniales, de gastos y judiciales del ministro coordinador han abierto una nueva grieta en el Gobierno: los que respaldan la posición del Presidente, y los que empujan para que Adorni dé un paso al costado y descomprima.

En el entorno del Jefe de Gabinete reconocen que los sondeos de opinión pública vienen reflejando una baja marcada. Hablan de 8 puntos, aunque relativizan la caída y señalan que Milei siempre “oscila” y que se puede recuperar.

Nadie del Gobierno, ni Milei ni Karina se comunicó con Bullrich luego de que esta saliera con los tapones de punta en una entrevista en A24. El silencio muestra lo mal que cayó la jugada de Bullrich quien metió presión interna.

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Cerca del ministro coordinador le bajaron el tono a la polémica. Buscaron evitar escalar la confrontación y se ciñeron al guion del Presidente. “Nos spoileó”, dijeron. En definitiva, Adorni tiene ahora el ultimátum del jefe de Estado para presentar sus papeles. Lo hará dentro de los próximos 20 días.

En el entorno de la senadora entienden que era necesaria una jugada que permita “sacudir” el tablero, y forzar una resolución. Además, señalan que están lejos de preparar una futura salida. "Se vienen cositas", había adelantado Damián Arabia en redes sociales en una foto con Patricia.

En medio de la tormenta que atraviesa la gestión libertaria, son varias las voces que por lo bajo reconocen que es muy difícil gestionar con el escándalo de Adorni en el tope de la agenda, por ello, hubo festejo en sordinas.

La reunión de Gabinete fue convocada por Milei una vez más para empoderar a Adorni. Según dejaron trascender desde el entorno del jefe de Gabinete, se esperaba hablar de los recortes solicitados: 20% en gastos corrientes y 2% en gastos de capital. El escándalo interno que atraviesa el Gobierno hace suponer que será difícil hablar de los temas estrictos de la gestión.

Mucho más cuando la gestión del jefe de la administración nacional comienza a ser intervenida. Karina viajó este jueves a San Juan. No lo hizo sola, sino que lo hizo con Diego Santilli, con Martín Menem y con Eduardo “Lule” Menem. También será de la partida Luis Lucero, Secretario de Minería.

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Estará junto a un nutrido grupo de gobernadores, entre ellos el anfitrión Marcelo Orrego, en la conformación de la Mesa Federal de Minería. Rosca y gestión.

La semana pasada Sandra Pettovello tuvo una sugestiva reunión con ministros como Santilli, y junto con el clan Menem para “coordinar” agendas. “Gestión” explican en Capital Humano.

En ese marco Bullrich no dejó este miércoles de tener comunicación con Martín Menem y con Giselle Castelnuovo, la diputada designada para monitorear en espejo el debate de la reforma electoral. Bullrich advirtió que los aliados presionan para tratar Ficha Limpia por separado, jugada que el ala karinista se resiste y quiere que se trate en forma unificada.

PERFIL consultó a varios ministerios acerca de la preparación del trabajo de recortes encomendado por la jefatura de Gabinete, pero no obtuvo respuestas. ¿Habrá gestión en el encuentro de mañana? ¿O catarsis en medio de las internas?

PV/ff