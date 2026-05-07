Llaryora en San Juan: Reunión con Santilli sin Adorni y una Karina Milei empoderada

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, viajó este miércoles a San Juan para participar junto a otros cinco gobernadores del Día de la Minería y la Expo San Juan Minera 2026. El encuentro se realizó en la previa al lanzamiento de la Mesa Federal Minera, uno de los principales actos del oficialismo en la jornada.

Junto a Llaryora, estuvieron presentes los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). El ministro del Interior, Diego Santilli, también formó parte del encuentro, que incluyó un almuerzo previo a los actos oficiales.

Una comitiva de peso pero sin Adorni

La delegación que acompañó a Karina Milei a San Juan incluyó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem. La presencia de estos nombres consolidó el perfil político del viaje, que el Gobierno buscó presentar como una señal de fortalecimiento territorial.

Lo que llamó la atención dentro del oficialismo fue la ausencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El funcionario permaneció en Buenos Aires mientras continúa el impacto político generado por las denuncias y cuestionamientos en torno a su patrimonio. Su no inclusión en la primera gran aparición pública federal de Karina Milei alimentó los rumores sobre un distanciamiento entre ambos.

Llaryora, entre la agenda nacional y la gestión provincial

Para el gobernador de Córdoba, el viaje a San Juan implicó un posicionamiento en la agenda nacional en un momento en que la relación entre las provincias y el Gobierno central atraviesa una etapa de negociaciones en múltiples frentes. Su presencia en el encuentro se explica por ser parte de una las pocas provincias con minería en su territorio.

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Córdoba no tiene una actividad minera de gran escala comparada con otras provincias del noroeste o cordilleranas, pero la participación de Llaryora en la cumbre evidencia el interés de la gestión provincial en mantener una presencia activa en los espacios donde se definen políticas nacionales con impacto en las economías regionales.

Desde el entorno presidencial señalaron que la secretaria general busca reforzar su posición como principal articuladora política del Gobierno, una función que fue ganando peso desde el inicio de la gestión y que se profundiza en medio de la disputa interna dentro de La Libertad Avanza.

El Gobierno también apunta a fortalecer el vínculo con los gobernadores para avanzar con proyectos legislativos y acuerdos en el Congreso. En ese esquema, los mandatarios presentes en San Juan son considerados dialoguistas por la Casa Rosada, lo que le da un marco de negociación a los encuentros.

La Mesa Federal Minera, en el centro de la escena

El lanzamiento de la Mesa Federal Minera fue el eje institucional de la jornada. El acto se desarrolló en el marco de la Expo San Juan Minera 2026, un espacio de exhibición y debate sobre el sector extractivo que reunió a empresarios, funcionarios y referentes provinciales vinculados a la actividad.

San Juan es una de las provincias mineras más relevantes del país, lo que le dio un contexto estratégico al encuentro. La presencia de gobernadores de distintas provincias con actividad minera activa reforzó el carácter federal que el oficialismo buscó imprimir al lanzamiento.