Aseguran que el caso Adorni agrava el malestar social en plena crisis económica

El deterioro económico, las restricciones en el consumo y la falta de mejoras concretas en la vida cotidiana empujaron al humor social a uno de sus peores momentos. Según un relevamiento reciente, crece la crispación entre los argentinos y cada vez más personas aseguran haber resignado gastos vinculados al ocio, la gastronomía y las primeras marcas.

Así lo planteó Mora Jozami, de la consultora Casa 3, en diálogo con Punto a Punto Radio, donde sostuvo que la sociedad “está más irascible y más crispada que nunca”. Según explicó, el principal detonante del malestar es que “la gente registra en su metro cuadrado restricciones” y no percibe mejoras concretas pese a la estabilización macroeconómica impulsada por el Gobierno nacional.

En ese marco, consideró que casos políticos como el de Manuel Adorni tienen un efecto amplificador sobre el enojo social, aunque aclaró que no son el origen del problema. “El deterioro de imagen que registramos todas las encuestadoras viene de antes de lo de Adorni. Lo que hace es darle un plus a ese empujón de caída, pero no mucho más”.

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También analizó la exposición pública del presidente Javier Milei y consideró que el contexto actual exige otra estrategia comunicacional. “Creo que es un momento para emitir menos información, estar un poco más callados y esperar que la economía arranque”, señaló.

Hábitos de consumo

La especialista señaló que el impacto económico ya modificó los hábitos de consumo de gran parte de la población. “El 70% de los argentinos contesta que en el último mes tuvo que resignar consumos”, advirtió que, crecen las restricciones y la búsqueda de alternativas más económicas. “La situación se vuelve cada día peor”.

Entre los principales recortes, mencionó el ocio, la indumentaria y el abandono de primeras marcas. “La gente dejó de consumir primeras marcas, que dejó de hacer compras grandes para ir a comprar de a poco”. Además, explicó que la caída del consumo afecta especialmente al sector gastronómico y a las actividades recreativas. “Ocio implica todo lo que tiene que ver con una especie de gusto extra”, expresó.