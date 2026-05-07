Córdoba: para estacionar en la vía pública será necesario tener celular con internet

El proyecto para regularizar la actividad de los cuidacoches en Córdoba, que ya fue aprobado en comisión y será tratado la próxima semana en el Concejo Deliberante, establece que el estacionamiento medido dejará de cobrarse en efectivo y pasará a gestionarse únicamente mediante aplicaciones móviles y códigos QR. En ese contexto, surgieron cuestionamientos por las dificultades que podrían tener algunos usuarios para acceder al sistema.

“El celular va a ser indispensable”, reconoció el concejal de la ciudad de Córdoba, Martín Simonián, en diálogo con Punto a Punto Radio al ser consultado sobre qué ocurrirá con las personas que no tengan teléfono móvil. Indicó que cada trabajador contará con un código QR en la espalda de su uniforme y, según explicó “desde el QR también será una forma fácil, ágil y rápida de abonar el valor de la hora”.

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Según explicó el edil, el nuevo esquema extenderá el funcionamiento digital que ya tenía el Sistema de Estacionamiento Medido municipal. “Ese estacionamiento ya contenía como única forma de pago a partir de las aplicaciones y ese mismo es el que se va a extender para el caso de esta nueva forma de control del estacionamiento”, señaló.

Simonián también confirmó que los constatadores no podrán recibir dinero en la calle. “No sólo no va a haber contacto físico con el constatador, también va a estar prohibido la forma de pago a partir del dinero físico”, afirmó.

Nuevo uniforme

El proyecto también abrió otro foco vinculado al uniforme que utilizarán los nuevos constatadores. Ayer se conoció que el chaleco previsto sería de color marrón, una decisión que generó polémica por las posibles asociaciones despectivas que podría provocar, en línea con lo que ocurrió años atrás con el término “naranjitas”.

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En ese marco, el concejal buscó llevar claridad sobre cómo será finalmente la indumentaria. “El uniforme va a ser provisto por la Municipalidad de Córdoba y muy probablemente sea del color de los que utiliza, por ejemplo, los servidores urbanos”, adelantó Simonián.