Córdoba busca convertirse en un polo aeronáutico para el mercado regional

Condor Aviation Services (CAS) y la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) firmaron un acuerdo para desarrollar un nuevo esquema de servicios de mantenimiento aeronáutico comercial (MRO) en Argentina. La iniciativa busca redefinir el sector a través de un modelo de gestión especializado, con foco en eficiencia operativa, flexibilidad y competitividad.
El proyecto fue presentado este 7 de mayo en Córdoba y combina la experiencia operativa de Condor Aviation Services con la infraestructura industrial y las certificaciones de FAdeA. El objetivo es crear una red de servicios con alcance nacional y estándares internacionales para el mantenimiento de aeronaves comerciales.
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A diferencia de los modelos tradicionales, el esquema se apoyará en metodologías de gestión desarrolladas por Condor Aviation Services, orientadas a optimizar recursos, reducir tiempos de operación y mejorar la capacidad de adaptación frente a las demandas del mercado aeronáutico.
En ese marco, FAdeA funcionará como plataforma industrial para el despliegue operativo del proyecto, aportando sus instalaciones y capacidades técnicas. Las operaciones se realizarán tanto en la planta de Córdoba como en distintos aeropuertos del país donde opera Condor.
Servicios y capacitaciones
Las capacidades conjuntas incluirán mantenimiento de línea y base, reparaciones estructurales y servicios sobre aeronaves Airbus A320 y Boeing 737. Además, el esquema contará con certificaciones nacionales e internacionales, entre ellas FAA de Estados Unidos, EASA de Europa y habilitaciones de organismos aeronáuticos de Brasil, Chile, Ecuador y Colombia.
El presidente de FAdeA, Julio Manco, sostuvo que la iniciativa apunta a “dinamizar el uso de las capacidades industriales” y acompañar la transformación del negocio aeronáutico hacia modelos “más eficientes y sostenibles”.
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Por su parte, Fernando Roché, presidente de Condor Aviation Services, aseguró que el acuerdo permitirá “desplegar un modelo de gestión sobre una plataforma industrial de gran escala” y ofrecer una propuesta “más ágil y competitiva” para el mercado regional.
El acuerdo representa un cambio conceptual en el negocio de mantenimiento aeronáutico, pasando de un enfoque basado únicamente en infraestructura instalada a un esquema centrado en gestión especializada y orientación al cliente.