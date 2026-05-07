Una mujer perdió una pierna al ser arrastrada por un colectivo cuando bajaba en el centro de Córdoba

Una mujer sufrió la amputación de una de sus piernas este jueves por la mañana luego de ser atropellada por un colectivo de la empresa SiBus en Barrio Güemes. El dramático episodio ocurrió cerca de las 9:30 sobre calle Belgrano, en una zona de intenso movimiento peatonal y vehicular de la ciudad.

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De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima descendía por la puerta trasera de la unidad cuando, por motivos que todavía son materia de investigación, el chofer habría retomado la marcha antes de que la mujer lograra bajar completamente. En ese momento, terminó cayendo sobre la calzada y las ruedas del colectivo le pasaron por encima, provocándole heridas gravísimas.

Minutos después arribó al lugar un servicio de emergencias, que constató una fractura expuesta en uno de sus miembros inferiores y dispuso su traslado urgente a un centro de salud.

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Ya en el hospital, los médicos confirmaron que debieron amputarle la pierna a raíz de la gravedad de las lesiones sufridas durante el accidente.

Tras el hecho, efectivos de la Policía de Córdoba montaron un operativo en la zona y cortaron parcialmente el tránsito para permitir el trabajo de los peritos de accidentología vial. Hasta el momento no fue difundida la identidad de la víctima y la Justicia avanza con la investigación para determinar las circunstancias exactas del hecho, y establecer la posible responsabilidad del conductor de la unidad.