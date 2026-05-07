Marcelo Macarrón tras el fallo contra los fiscales: “Empecé a creer en la justicia”

Marcelo Macarrón se refirió al veredicto de los fiscales conocido en las últimas horas en el marco de la causa por el crimen de Nora Dalmasso y aseguró que atraviesa “un día muy especial” luego de un proceso judicial que se extendió por dos décadas. Sostuvo que la resolución representa un punto de inflexión, aunque remarcó que la búsqueda de justicia aún continúa.

“Indudablemente es un día muy especial después de un fallo que esperamos hace mucho tiempo. Después de 20 años de lucha se hizo justicia”, expresó Macarrón, quien describió el momento como una instancia con “sensaciones encontradas”. En ese sentido, afirmó que la familia considera que se trató de “un primer paso muy favorable” dentro de un camino que todavía no concluye.

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En ese marco, sostuvo que la resolución tuvo un impacto directo en su mirada sobre el proceso judicial y aseguró que, tras años de desconfianza, volvió a valorar el accionar de la Justicia: “Empecé a creer anoche en la justicia, porque hasta ayer no creía”.

El médico señaló que el fallo no cierra la causa, sino que abre una nueva etapa. “Siempre digo que hemos ganado una batalla, no la guerra. Esto recién empieza”, sostuvo, al tiempo que insistió en que el objetivo sigue siendo determinar quién fue el responsable del crimen. “Lo que viene es un juicio por la verdad y encontrar el verdadero asesino de mi mujer”, agregó.

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Macarrón también cuestionó el accionar de las defensas durante el proceso. “La metodología para defenderse iba a ser pedir disculpas. Los tres han tenido una gran soberbia de no pedir disculpas”, afirmó, y expresó su malestar por la extensión del caso en el tiempo: “Tengo mucha bronca acumulada, esto se tendría que haber resuelto apenas mataron a mi mujer”.

Finalmente, recordó el impacto emocional del proceso judicial. “Lo que escuché ayer ya lo venía escuchando en mi juicio. Fue volver a recorrer todo lo que viví siendo inocente”. También aseguró que el tiempo no borró el impacto del caso en su vida familiar. “Indudablemente nuestra vida cambió para siempre”, dijo, aunque destacó el acompañamiento de su entorno y el rol de su equipo legal en el proceso.