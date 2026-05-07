Conflicto en Oncativo: denuncian la venta directa de terrenos públicos

El gobierno de Oncativo salió rápidamente a desarticular una denuncia opositora luego de que la venta de terrenos municipales volviera a generar tensión política en la ciudad. La concejal Marina Daniela Prenna cuestionó presuntas irregularidades en la gestión local y apuntó contra la venta directa de lotes públicos sin licitación previa ni autorización del Concejo Deliberante, además de señalar falta de transparencia en el manejo de los fondos obtenidos.

Según planteó Prenna, algunas operaciones habrían beneficiado a particulares mediante planes de pago financiados y sin interés. También apuntó contra la contratación de servicios y el control administrativo de distintas transacciones inmobiliarias realizadas por el municipio.

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Tras las acusaciones, el concejal oficialista Julián Mozzoni aseguró que “no se está haciendo nada ilegal”. Según explicó, el conflicto surgió a partir de un proyecto enviado al Concejo Deliberante para vender un lote a una médica que realiza su residencia en el hospital local.

“Tenemos una decisión política de pensar en la gente, lo mejor para Oncativo y lo mejor para el hospital”, sostuvo Mozzoni. Además, explicó que la operación contempla distintas condiciones vinculadas al uso del terreno y a la forma de pago. “Se realiza un boleto de compra-venta, se dice cómo se va a pagar, qué lote es, cuándo se va a pagar y hacia dónde va a ir la plata que se vende ese lote”, indicó el edil.

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Mozzoni afirmó que el objetivo es retener profesionales de la salud en la ciudad. “Si se hace una casa en la ciudad, este doctor se quede a vivir aquí en Oncativo”, expresó.

Lotes para vecinos

En relación a los cuestionamientos por la ausencia de licitación, sostuvo que existen otros terrenos disponibles para cualquier vecino interesado en adquirirlos. “Nosotros tenemos 10 lotes ya desafectados para que la gente pueda venir y decirnos que los quieren comprar. No lo han hecho”, afirmó.

“Por más que sea una operación particular, no quiere decir que sea ilegal, tendenciosa o perjudicial para el municipio y lo podemos demostrar”, agregó.