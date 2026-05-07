Javier Milei prometió un "súper RIGI" con "mayores ventajas" que el original

El presidente Javier Milei anticipó que el Gobierno enviará al Congreso una nueva ley de “Súper RIGI”, un régimen de incentivos que, según adelantó, tendrá “mayores ventajas” que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) original y estará orientado a sectores productivos que, en palabras del mandatario, “nunca han existido en Argentina”.

El anuncio fue realizado por Milei a través de su cuenta de X, donde utilizó una metáfora de alto impacto para anticipar la iniciativa. “Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial”, escribió el Presidente. Luego agregó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso “una ley sobre Súper RIGI”.

Vale señalar que el presidente está viajando desde los Estados Unidos y se prevé su llegada al país alrededor de las 13:30 horas.

De acuerdo con el mensaje presidencial, el nuevo esquema buscará facilitar la creación de empresas vinculadas a sectores dinámicos de la economía. “De ese modo, se podrán crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos”, sostuvo Milei.

Por ahora, el Gobierno no difundió el texto del proyecto ni precisó cuáles serán los sectores alcanzados, los montos mínimos de inversión, la duración de los beneficios o las diferencias concretas con el RIGI vigente. La definición política, sin embargo, marca una nueva apuesta oficial por el uso de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para atraer inversiones privadas.

Qué es el RIGI vigente

El RIGI original fue creado por la Ley Bases N° 27.742 y está dirigido a grandes inversiones en sectores como forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa. La ley plantea como objetivos incentivar inversiones nacionales y extranjeras, incrementar exportaciones, generar empleo, fortalecer la competitividad y dar previsibilidad a proyectos de gran escala.

Según la información oficial difundida por Cancillería, el régimen está orientado a iniciativas que impliquen inversiones superiores a US$ 200 millones y contempla beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios. A mediados de abril, el Gobierno informaba que había diez proyectos aprobados por un total de US$ 25.479 millones en inversión comprometida.

Entre los incentivos del RIGI vigente figuran la reducción de la alícuota de Ganancias del 35% al 25%, la amortización acelerada, la posibilidad de cancelar IVA de inversiones con certificados de crédito fiscal, el cómputo del impuesto al cheque como pago a cuenta de Ganancias, exenciones de derechos de importación para bienes de capital y eliminación de derechos de exportación después de determinados plazos.

Además, los proyectos adheridos cuentan con estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años, una de las principales garantías del régimen original. Esa estabilidad implica que los beneficios no pueden ser afectados por normas más gravosas o restrictivas durante ese período