“La gente está harta de Milei”, la advertencia de Eduardo Belliboni en “QR!” sobre una posible crisis social

En el programa “QR!” de Canal E, el conductor Pablo Caruso entrevistó al dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, quien aseguró que en distintos sectores populares crece un clima de enojo y organización frente a la situación económica y social del país.

Durante la entrevista, Belliboni sostuvo que “la gente está harta de Milei” y afirmó que percibe un cambio de ánimo en los barrios y organizaciones sociales. Según explicó, el sentimiento predominante ya no es la tristeza o la desmoralización, sino la bronca y las ganas de organizarse.

Belliboni habló de una “bronca social” creciente

El dirigente relató que participó de asambleas en distintos puntos del país y aseguró que observa un clima social distinto al de los primeros meses del Gobierno libertario.

“Vi una convicción de lucha que hacía rato no veía”, señaló, tras mencionar recorridas por el Chaco y reuniones con organizaciones sociales y trabajadores.

En ese contexto, criticó con dureza el cierre del programa Potenciar Trabajo y aseguró que miles de familias dependen de esos ingresos para cubrir necesidades básicas. “Son 78 mil pesos por mes, pero para mucha gente eso significa poder comprar comida o una garrafa”, remarcó.

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Belliboni también advirtió sobre el impacto que podría tener el invierno en los sectores más golpeados por la crisis económica. Según expresó, muchas familias atraviesan situaciones límite vinculadas a la alimentación, el acceso al gas y la pérdida de ingresos.

“El invierno es terrible para la gente que ya no puede sostener lo básico”, afirmó. Además, cuestionó la falta de respuestas estatales frente a la pobreza y señaló que “no se puede esperar más”.

Durante la charla, el referente piquetero insistió en que el malestar social debe canalizarse a través de la organización colectiva y no mediante “explosiones aisladas”. En ese sentido, sostuvo que las organizaciones sociales intentan transformarse en un canal para contener y ordenar la protesta.

Críticas al Gobierno y al ajuste económico

En otro tramo de la entrevista, Belliboni apuntó directamente contra el presidente Javier Milei y calificó a su gestión como “la antítesis” de las necesidades populares.

“El Gobierno condena salarios y destruye condiciones de vida”, expresó. También denunció una política de “terror y persecución” contra las organizaciones sociales y recordó episodios de represión ocurridos durante movilizaciones anteriores.

Además, sostuvo que el Ejecutivo busca debilitar las estructuras comunitarias y barriales que contienen a personas en situación de vulnerabilidad. Según afirmó, esas organizaciones cumplen un rol clave frente al avance del narcotráfico, la pobreza y la exclusión social.

El temor a una crisis social más profunda

Hacia el final de la entrevista, Belliboni vinculó el deterioro económico con el crecimiento de la conflictividad social y aseguró que cada vez más personas vuelven a acercarse a las organizaciones.

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También planteó que en provincias del norte argentino la situación social se agravó por la falta de inversión y el avance de la concentración económica.

“Hay mucha bronca y muchas ganas de organizarse”, resumió el dirigente social, quien además insistió en que el Gobierno perdió capacidad de contención frente a la crisis.

LB