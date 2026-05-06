Fernando Espinoza criticó duramente al presidente Javier Milei

Javier Milei ve índices que no existen y oye voces del más allá que le cuentan sobre “recuperaciones fantásticas de la economía”. Desconoce qué pasa en la vida real de la gente real. O la conoce y no le importa. Compra elogios caros y nunca escucha críticas, a las que descalifica.

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Cuando el presidente dice “argentinos de bien”, en realidad habla de la cultura del descarte, que condenó nuestro querido Papa Francisco. En la Argentilandia de Javier Milei sobran 25 millones de mujeres y hombres, de niñas y niños. Sólo así su supuesto “plan económico” funcionaría.

La realidad es tan cruel y las duras consecuencias sobre las familias son tan evidentes que ya no hace falta describirlas. Quienes estamos día a día junto a las vecinas y vecinos en nuestras comunidades en todo el país lo sabemos muy bien. Por eso nuestras reiteradas exigencias.

Con respeto por la investidura presidencial, aunque sea usted el que no la respeta muchísimas veces, le pedimos presidente que cumpla con su principal mandato electoral: gobernar para todo el país y para toda la gente. Cumpla con la Constitución. Respete las leyes sancionadas.

Deje de quedarse con dinero de las provincias y los municipios para destinarlo a la bicicleta financiera con la que ganan muy pocos. En nombre de todas y todos los que representamos exigimos que lo haga hasta que las urnas liberen al pueblo de este espanto al que usted lo somete.