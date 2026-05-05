Hotel boutique en San Antonio de Areco: escapada de lujo y bienestar a una hora de Buenos Aires

En un contexto donde viajar ya no se trata de ir más lejos sino de viajar mejor, Un Alto en la Huella se posiciona como una de las escapadas de bienestar más atractivas de la provincia de Buenos Aires. Ubicado en San Antonio de Areco, este hotel boutique invita a frenar, respirar y reconectar, en un entorno natural cuidado, silencioso y profundamente humano.



Pensado como un espacio de pausa consciente, Un Alto en la Huella propone una experiencia integral de descanso y bienestar, ideal para escapadas de fines de semana largos, Semana Santa o simplemente para regalarse unos días lejos de la rutina, sin necesidad de esperar una fecha especial.

UN CONCEPTO DE BIENESTAR QUE SE VIVE, NO SE FUERZA

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A diferencia de los hoteles spa tradicionales, el bienestar en Un Alto en la Huella no aparece como una actividad aislada, sino como una forma de habitar el tiempo. Cada detalle está pensado para acompañar el descanso: desde los ritmos del día hasta la calidez del servicio, el silencio del entorno y la conexión con la naturaleza.

El hotel trabaja bajo cuatro pilares que atraviesan toda la experiencia: Confianza, Bienestar, Cuidado y Tradición. Una filosofía que se refleja en el vínculo cercano con cada huésped, en la atención personalizada y en la sensación de sentirse acompañado desde la llegada hasta el regreso a casa.

SPA, ACTIVIDADES Y RITUALES PARA RECONECTAR

El área de spa y wellness es uno de los grandes protagonistas de la experiencia. Cuenta con piscina interior climatizada, hidromasajes, sauna húmedo y seco, masajes corporales, además de una piscina exterior con solárium, ideal para disfrutar del aire libre.

Durante la estadía, los huéspedes pueden participar de actividades de bienestar guiadas pensadas para renovar la energía de manera suave y consciente: caminatas por el entorno natural, prácticas de Chi Kung, nado dirigido, aquafuncional y la reconocida Ceremonia del

Sol, un ritual de conexión y contemplación que se ha convertido en uno de los momentos más valorados por quienes visitan el hotel.

HABITACIONES, ESPACIOS COMUNES Y DESCANSO REAL

Un Alto en la Huella cuenta con habitaciones Standard y Suites, amplias, luminosas y confortables, algunas con balcón privado y vistas abiertas al parque.

Los espacios comunes —salas de estar, lobby con vista al jardín, sala de lectura, gimnasio y sala de juegos— invitan a compartir, relajarse o simplemente dejar pasar el tiempo sin apuro.

El hotel está orientado a un público adulto (+12 años), lo que garantiza un clima de calma y tranquilidad, ideal para parejas, escapadas entre amigas o viajeros que buscan silencio, descanso y calidad de servicio.

GASTRONOMÍA QUE ACOMPAÑA LA EXPERIENCIA

La propuesta gastronómica se vive en El Palenque, el restaurante del hotel, con una cocina de raíz casera y regional, elaborada con productos frescos, de estación y de origen local. El desayuno, incluido en la estadía, es uno de los momentos más disfrutados: una mesa cuidada, sabores reales y el tiempo necesario para empezar el día sin prisa.

UNA ESCAPADA IDEAL EN CUALQUIER MOMENTO

Por su cercanía con la ciudad y su propuesta integral, Un Alto en la Huella es una opción perfecta para fines de semana largos, Semana Santa o escapadas espontáneas, incluso en fines de semana comunes. Un destino pensado para quienes buscan volver distintos, con la sensación de haber hecho una verdadera pausa.

UNA PROPUESTA IDEAL TAMBIÉN PARA EL SEGMENTO CORPORATIVO

Además de su perfil orientado al descanso y el bienestar, Un Alto en la Huella es una excelente opción para encuentros corporativos y empresariales durante la semana. El hotel cuenta con salón de eventos, espacios amplios y un entorno natural que favorece la concentración, la creatividad y el trabajo en equipo.

Su propuesta permite combinar reuniones, jornadas de trabajo, capacitaciones u outings empresariales con experiencias de bienestar, gastronomía y relax, ofreciendo todo el equipamiento necesario y un servicio personalizado para cada encuentro.

INFORMACIÓN

● Dirección: Camino Ricardo Güiraldes 465 San Antonio de Areco

● Web: https://unaltoenlahuella.com

● Instagram: @unaltoenlahuella

● Tel: +54 9 2326 43-4890

● Mail: [email protected]