Qué habilidades necesita hoy un comunicador: el debate que llega al Social Media Day Rosario

El Social Media Day se consolidó como un espacio importante para pensar el presente y el futuro de la comunicación en Argentina. En un contexto atravesado por la inteligencia artificial, la automatización y la saturación de contenidos, Rosario abre el debate sobre los nuevos desafíos y la importancia de saber y decidir.

Este 6 de mayo en la UCA de Rosario, uno de los paneles que concentrará la atención será “Las nuevas skills que deben adquirir los comunicadores”, a cargo de Florencia Fragalá, Head de Comunicaciones Corporativas para los 21 mercados de Arcos Dorados en América Latina y el Caribe y fundadora de la Red de profesionales de Comunicaciones Internas Corporativas (RCIC).

Flor Fragalá, Head de Comunicaciones Coorporativas en Arcos Dorados.

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Cómo cambió el rol del comunicador en la era de la inteligencia artificial

Florencia tiene una premisa clara: el cambio en el mundo de la comunicación ya ocurrió. “El rol del comunicador ya cambió, aunque muchas veces sigamos ejerciendo como antes. Hoy la tecnología, y en especial la inteligencia artificial, transformó la forma en que producimos, analizamos y distribuimos contenidos, pero también elevó la expectativa sobre nuestro criterio profesional”, sostiene.

En este mismo contexto, explica que es importante poner en conversación esta evolución “para entender que ya no somos sólo ejecutores de mensajes, sino estrategas que leen contexto, gestionan reputación y toman decisiones en tiempo real”.

El Social Media Day funciona como un punto de encuentro para correr el eje del debate y abrir conversaciones que enriquezcan a los profesionales de la comunicación. Más allá de las herramientas, el foco está puesto en el valor diferencial que hoy aporta el comunicador. “Abrir este debate nos permite corrernos de la fascinación por la herramienta y poner el foco en el verdadero diferencial: la capacidad humana de interpretar, priorizar y conectar con las personas. La comunicación no perdió valor; al contrario, se volvió más relevante y exigente”, asegura Florencia.

Qué habilidades y herramientas son clave hoy en la comunicación

Las nuevas skills que aparecen en la industria se convierten en mucho más que un diferencial, Fragalá comenta que las mismas son el piso mínimo para incorporar a un equipo de trabajo: “Hay herramientas que dejaron de ser accesorias para volverse estructurales. El social listening, el análisis de datos, las plataformas colaborativas y la inteligencia artificial son parte del trabajo cotidiano de cualquier equipo de comunicación”.

Los avances tecnológicos se convirtieron en una gran alternativa para simplificar tiempos, sin embargo, esta situación no elimina la necesidad de criterio profesional, sino que la potencia. “La IA, por ejemplo, acelera, ordena y potencia el trabajo, pero no reemplaza el criterio. Puede escribir, analizar y sugerir, pero no entiende el clima social, el momento político o la sensibilidad cultural de una región”, explica Florencia y añade: “Por eso hablamos de comunicadores aumentados: profesionales que usan la tecnología para amplificar su impacto, no para delegar el pensamiento”.

Adaptarse sin perder criterio: el desafío actual de los comunicadores

Frente a este escenario tecnológico, la adaptación aparece como una habilidad en sí misma. Pero no se trata de incorporar todo lo nuevo de manera indiscriminada. Florencia sostiene que adaptarse implica aprender constantemente, pero también saber decir que no: “No se trata de subirse a todas las tendencias, sino de desarrollar criterio para elegir cuáles realmente aportan valor a los objetivos que queremos lograr”.

Algunas de las herramientas tradicionales de la comunicación todavía siguen siendo factores claves a la hora de desarrollar proyectos. “El comunicador necesita curiosidad, formación continua y apertura al cambio, pero también una base sólida: comprensión del negocio, lectura del contexto y sensibilidad humana. La tecnología avanza muy rápido; el pensamiento estratégico y la capacidad de juicio siguen siendo centrales. De hecho, cuanto más accesibles son las herramientas, más importante se vuelve el criterio de quien las usa”, destaca Fragalá.

Por su parte, Florencia marca la importancia de los entornos de trabajo frente al acceso a la tecnología y la autonomía profesional. Desde su rol en Arcos Dorados ejemplifica: “En Arcos Dorados trabajo en un entorno que fomenta el aprendizaje permanente, nos da acceso a herramientas y, sobre todo, nos da libertad y responsabilidad para usarlas con sentido”.

Rosario y el futuro de la comunicación: talento, tecnología y oportunidades

Rosario, una ciudad con fuerte impronta creativa y tecnológica, es un espacio central para poder llevar y debatir las nuevas aristas de la comunicación. Es por eso que Florencia remarca lo importante de su panel: “Me gustaría que el público sepa que estamos viviendo un momento extraordinario. Desafiante, sí, pero también lleno de oportunidades. Hoy podemos hacer más, llegar más lejos y tener mayor impacto que nunca, siempre que sepamos combinar tecnología con empatía y pensamiento crítico”.

En un escenario mundial donde la transformación digital es constante, el Social Media Day Rosario vuelve a posicionarse como un punto de encuentro clave para pensar la industria y sus nuevos desafíos. Con una agenda que cruza creatividad, negocio y estrategia, el evento no solo expone tendencias, sino que propone un espacio para detenerse, intercambiar miradas y repensar el rol de los profesionales en una era atravesada por la inteligencia artificial. Más que un termómetro de lo que está pasando, se consolida como un espacio para definir hacia dónde va la comunicación digital en Argentina. Conseguí tus entradas y conocé todo sobre las nuevas skills de la comunicación junto a Florencia Fragalá.

Además, La Usina del Arte se convertirá en el espacio de charla y debate sobre el mundo digital en el Social Media Day de Buenos Aires, el cual se estará llevando a cabo el próximo 3 de junio. Conseguí tus entradas acá. También, quienes quieran participar como sponsors del SMDAY Buenos Aires o requieran packs grupales para asistir se pueden comunicar a [email protected].