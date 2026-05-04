Expo EFI 2026: qué se dijo sobre consumo masivo en el principal evento económico de Argentina

El consumo en Argentina atraviesa una etapa de transición marcada por cambios en los hábitos de compra y una fuerte competencia entre marcas. Ese fue uno de los ejes centrales que surgió del panel de consumo masivo, donde referentes del sector compartieron su diagnóstico sobre el escenario actual.

La Expo EFI 2026 volvió a consolidarse como uno de los espacios clave para debatir el presente y el futuro de la economía argentina. Durante el 28 y 29 de abril, el Centro de Convenciones de Buenos Aires reunió a economistas, empresarios y referentes del sector público y privado en una agenda atravesada por el análisis del escenario macroeconómico, las inversiones y la dinámica productiva.

Con más de 7.500 asistentes y una agenda cargada de paneles en simultáneo, el evento se consolidó como un espacio clave para medir el clima de negocios y anticipar los desafíos económicos de los próximos meses.

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Uno de los momentos destacados fue el panel de consumo masivo, moderado por Ariel Maciel. Participaron Ricky Sarkany, Federico Sala (El Club de la Milanesa), Pablo Panizza (Quilmes) y Romina Fernández (New PGA), quienes aportaron su mirada sobre el presente del sector.

Durante la charla, los ejecutivos coincidieron en que el consumo continúa marcado por la incertidumbre, aunque señalaron una creciente capacidad de adaptación tanto de las empresas como de los consumidores. En ese contexto, destacaron la necesidad de innovar en propuestas, ajustar estrategias de precios y fortalecer el vínculo con el cliente en un mercado cada vez más competitivo.

El encuentro, que combina exposición, seminarios y el Congreso Económico Argentino, volvió a posicionarse como una plataforma clave para analizar la coyuntura y proyectar escenarios. En esta edición, el foco estuvo puesto en cómo reactivar la economía, impulsar la inversión y reconfigurar sectores estratégicos como el consumo, uno de los indicadores más sensibles de la actividad.