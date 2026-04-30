Social Media Day Rosario: la inteligencia artificial como puente hacia una nueva creatividad

El miércoles 6 de mayo, la UCA Rosario será el escenario de una nueva edición del Social Media Day, el encuentro federal organizado por Adriana Bustamante y Diego Piscitelli que ya es una marca registrada en la agenda digital argentina. En un contexto donde la tecnología parece avanzar más rápido que nuestra capacidad de procesarla, el evento se propone como un espacio de "retroalimentación entre colegas", donde la Inteligencia Artificial deja de ser una promesa para convertirse en el motor que está redefiniendo los procesos creativos y comerciales.

Cuando las ideas superan al set: creatividad sin límites con IA

El primer eje de la jornada pondrá el foco en la intersección entre la innovación tecnológica y el proceso creativo. En este escenario, Agustín Mario Giménez, co-founder de aHGency y un referente con amplia trayectoria en el ecosistema digital, llega a Rosario para desglosar cómo la inteligencia artificial está rompiendo las barreras de producción tradicionales.

Para él, el Social Media Day se consolidó como el faro de la industria: "Es el evento de referencia que cubre las tendencias de lo que está pasando ahora entre marcas, organizaciones y laburantes, trayendo siempre innovación y speakers que recorrieron los distintos saltos tecnológicos de los últimos 15 años".

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Agustín Mario Giménez, co-founder de aHGency

Sin embargo, para Giménez, el valor técnico es solo la mitad de la experiencia. El verdadero diferencial radica en lo que sucede fuera del escenario. "Actualmente no existe otro lugar que tenga este nivel de convergencia. Lo más rico es la presencialidad; las charlas informales, el debate, el 'radiopasillo' en los breaks o el almuerzo. El ambiente que generan los organizadores le da un aire único porque no solo se va a aprender, sino que se estimula la creatividad en vivo y el networking", destaca.

Bajo el título de su charla, "Cuando las ideas superan al set: creatividad sin límites con IA", Agustín Giménez plantea una ruptura con el modelo tradicional de producción audiovisual que, hasta hace poco, era prohibitivo para la mayoría.

"Hasta hace poco tiempo, cuando una empresa o un medio quería desarrollar contenido audiovisual de calidad, necesitaba presupuesto, editores, animadores, armar un set, contratar actores, maquilladores... Eso hacía que la producción profesional quedara al alcance de muy pocos. Con la irrupción de la inteligencia artificial, lo único que importa hoy son las ideas. No hay límites: sin un gran equipo de filmación ni guionistas, puedo generar un comercial de una marca de gaseosas donde haya dinosaurios, futbolistas, música y animación 3D. Todo lo que uno piense se puede hacer".

Este cambio no solo optimiza costos, sino que, según el speaker, "democratizó el acceso a la producción audiovisual de calidad", abriendo la puerta a una nueva carrera profesional ante la enorme demanda de contenidos creativos bien ejecutados.

Finalmente, Giménez resalta el ADN de la sede: "Rosario es una de las plazas más interesantes porque no solamente hay muchísima creatividad, sino que existen agencias que están a la altura de las internacionales. Mi mensaje es que la IA no viene a romper todo, sino a darnos 'superpoderes'. El Social Media Day Rosario es el punto de partida para que todos los que vengan den un salto de calidad en sus profesiones".

Pero la revolución de las ideas no termina en la pantalla; el verdadero desafío aparece cuando esas innovaciones deben transformarse en modelos de negocio sostenibles. Bajo esta premisa de integrar la tecnología en el corazón de la estrategia comercial, el speaker Andrés Fiorotto profundizará sobre cómo las organizaciones deben adaptarse para seguir siendo competitivas en un entorno cada vez más automatizado.

Comercializar servicios en la era de la IA

Andrés Fiorotto, del Laboratorio Digital de RUS Seguros, será el encargado de abordar un eje fundamental para las empresas actuales bajo el título: "Comercializar servicios en la era de la IA". Como seguidor del evento desde sus inicios, Fiorotto destaca que el Social Media Day se transformó en un lugar necesario para el debate interdisciplinario: "Ya no se habla solo de redes sociales, sino de tecnología en general. Es uno de los pocos espacios donde confluimos varios actores de la economía para aprender de lo que se está haciendo en otros ámbitos, como la banca o las fintech".

Andrés Fiorotto - Laboratorio Digital de RUS Seguros

Para el especialista, la presencialidad en este contexto de cambio de paradigma es vital, especialmente frente a la irrupción de la Inteligencia Artificial que está cambiando las reglas del juego organizacional. En este escenario, Fiorotto introduce un concepto que promete revolucionar el sector: el B2AI (Business to Artificial Intelligence).

"El impacto de la Inteligencia Artificial está generando un cambio radical en la forma de vender y de comprar. Está entrando en juego el B2AI: el poder venderle a una IA que viene a comprarnos en nombre de su usuario. Se estima que en los próximos años haya más agentes de IA navegando la web que seres humanos; agentes que permiten tomar el control del navegador para hacer una tarea por alguien. Ante esto, las plataformas de venta van a tener que adaptarse".

Sin embargo, Fiorotto es enfático en que la tecnología no debe desplazar la esencia humana, particularmente en rubros como el de los seguros, donde la contención es clave. "Lo que nos hace diferentes como seres humanos es lo que cobra el principal valor. El desafío de una marca como RUS es mantener la humanización y el asesoramiento a medida, pero logrando que el proceso de contratación sea tan simple y amigable como la compra en un retail como Mercado Libre", explica.

Finalmente, su mensaje para el polo tecnológico de Rosario es de optimismo y empoderamiento para el interior del país:

"Hoy las condiciones se equipararon para todos. Un emprendedor de Rosario tiene la posibilidad de llegar al mismo público que uno que está en CABA. La regionalización ya no es una limitante para el acceso a la tecnología. Tenemos un diferencial: sabemos como nadie lo que busca la gente que nos rodea, pero además tenemos acceso a la misma tecnología de las grandes urbes. Es una gran oportunidad para emprender desde el interior con una mirada nacional e internacional".

Si la IA está en todo, ¿qué queda para el humano?

En un escenario donde la inteligencia artificial acelera los procesos y democratiza el acceso a la producción, la pregunta ya no pasa por el “cómo”, sino por el “para qué”. Sobre este punto, Nicolás Furfaro, Consultor en estrategia, cultura y tecnología y Líder de Partnerships Meta (2016-2026), pone el foco en un hecho que atraviesa a toda la industria: el corrimiento del valor desde la ejecución hacia el pensamiento estratégico.

En un contexto donde herramientas como la IA son cada vez más accesibles y los procesos se simplifican, el Social Media Day adquiere un rol central. Lejos de lo técnico, el verdadero diferencial aparece en la capacidad de tomar distancia, reflexionar en conjunto y validar si el rumbo estratégico tiene sentido. "El mayor problema dejó de ser técnico y pasó a ser de criterio. Definir qué problema resolvés, para quién y por qué vos es lo que marca la diferencia", sostiene.

Nicolás Furfaro, Consultor en estrategia, cultura y tecnología y Líder de Partnerships Meta (2016-2026)

Furfaro advierte que la aceleración que propone la IA no solo multiplica la capacidad de ejecución, sino que también amplifica los desafíos estructurales del ecosistema. "Mi idea es que las personas se puedan ir con un marco teórico y disparadores para pensar por qué y para qué hacen lo que hacen en sus proyectos y empresas en esta nueva etapa. Si pueden responder eso con claridad, la IA es un multiplicador. Si no, solo suma a la homogeneización del ecosistema, amplificando el ruido y borrando las ventajas competitivas”, explica.

Frente a este nuevo escenario, el foco se redefine en términos de dirección y construcción de valor a largo plazo. En un entorno donde producir es cada vez más fácil, la verdadera ventaja competitiva se construye en las decisiones que la tecnología no puede tomar. "En el nuevo contexto van a ganar quienes resuelvan primero las preguntas que la IA no puede responder por ellos: qué objetivo perseguir, qué historia estratégica sostener y cómo construir algo sobre lo que tengan responsabilidad y soberanía", sostiene.



En un escenario mundial donde la transformación digital es constante, el Social Media Day Rosario vuelve a posicionarse como un punto de encuentro clave para pensar la industria y sus nuevos desafíos. Con una agenda que cruza creatividad, negocio y estrategia, el evento no solo expone tendencias, sino que propone un espacio para detenerse, intercambiar miradas y repensar el rol de los profesionales en una era atravesada por la inteligencia artificial. Más que un termómetro de lo que está pasando, se consolida como un espacio para definir hacia dónde va la comunicación digital en Argentina. Para participar de las presentaciones de Agustín Giménez, Andrés Fiorotto y Nicolás Furfaro conseguí tus entradas para el SMDAY Rosario en el sitio web oficial.

Además, La Usina del Arte se convertirá en el espacio de charla y debate sobre el mundo digital en el Social Media Day de Buenos Aires, el cual se estará llevando a cabo el próximo 3 de junio. Conseguí tus entradas acá.