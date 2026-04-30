El regreso de un clásico: la pieza que faltaba para renovar tu cocina

Los históricos coleccionables están de regreso en Editorial Perfil con el lanzamiento de los Cuchillos Smart Cut Oro Rosado, marcando el retorno de una propuesta que supo instalarse en miles de hogares argentinos. Esta nueva apuesta busca celebrar el ritual culinario a través de piezas que destacan por su calidad técnica y un diseño de vanguardia pensado para durar.

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Esta serie de 12 lanzamientos presenta herramientas de corte con una estética disruptiva y funcional. Cada pieza está fabricada con hojas de acero inoxidable protegidas por un recubrimiento especial en tono oro rosado. Este acabado no es meramente estético, sino que actúa como una barrera que mejora la resistencia al desgaste, a las ralladuras, los golpes y la corrosión, asegurando un rendimiento óptimo en cada uso.

Guía de piezas: todo lo que incluye esta serie de colección

A través de las distintas entregas, se podrán completar un set integral compuesto por los siguientes modelos:

Fundamentales: Cuchillo del Chef, Hacha de cocina y Santoku.

Especializados: Cuchillo para pan, Deshuesador y Trinchador.

Versátiles: Cuchillo de cocina, Multiusos y Pelador.

Mesa y Gourmet: Cuchillo para quesos duros, quesos suaves y para untar.

Disponibilidad y precio de las entregas

La colección ya se encuentra disponible a la venta. Cada edición incluye un fascículo coleccionable junto a la pieza de acero inoxidable por un valor de $17.900. Es una oportunidad ideal para reencontrarse con la pasión por coleccionar y, al mismo tiempo, profesionalizar las herramientas de tu cocina con un toque de distinción.