Entre las ventajas legislativas importantes está la ausencia de derechos parentales de la gestante subrogada. Los padres biológicos se registran en el certificado sin procedimientos judiciales. Por eso, más de 2.500 parejas internacionales eligen Ucrania cada año para dar vida a su propio hijo — con seguridad legal y médica garantizada.

¿Por qué el estatus legal de la gestación subrogada es críticamente importante para los futuros padres?

La legalidad de la gestación subrogada en Ucrania tiene una importancia significativa para la posterior legalización y formalización de los documentos del recién nacido. La regulación por parte del Estado protege a los participantes del programa de gestación subrogada de riesgos y peligros.

Protección Médica. En Ucrania, gracias a la ley, los donantes y la gestante subrogada son examinados para detectar enfermedades hereditarias graves (VIH, sífilis, hepatitis), problemas crónicos de salud que puedan afectar el embarazo. La obtención de óvulos, la fertilización y el cultivo se realizan según protocolos internacionales claros, y todos los resultados se registran. Se prevé el cribado genético de los embriones para seleccionar los más saludables para la implantación. Todos estos procesos están estandarizados y son obligatorios para cada clínica, lo que reduce el riesgo para la salud del bebé. Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite Reducción de Causas de Disputas Judiciales. Cuando la ley define los derechos y obligaciones de las partes, los conflictos se resuelven sin necesidad de largos procesos judiciales. Esto ahorra tiempo, dinero y mantiene la tranquilidad emocional de la pareja. Eliminación de la Incertidumbre. Sin regulación de las ART, el resultado de cada etapa del programa es incierto. ¿El costo final coincidirá con el inicial? ¿La gestante subrogada cambiará de opinión y no entregará al niño? ¿El tribunal reconocerá a la pareja como padres? Las respuestas son desconocidas. En los países con legislación clara sobre gestación subrogada, las acciones de las partes se definen antes del inicio de la cooperación.

El estatus legal de la gestación subrogada proporciona protección y seguridad garantizada a la pareja. Las normas existentes reducen el riesgo de fraude, errores médicos y malentendidos entre las partes.

Qué Derechos Tienen los Padres Biológicos

De acuerdo con la legislación vigente de Ucrania (Código de Familia, parte 2, art. 123 y la Orden del Ministerio de Salud 787 "Procedimiento para la aplicación de tecnologías de reproducción asistida en Ucrania"), el estatus legal de los padres biológicos en un programa gestacional está protegido al máximo y definido. Estos son los principales derechos de la pareja garantizados por el Estado:

Paternidad Inmediata Después del Nacimiento — en el Registro Civil se registran como los padres legales.

Emisión del Certificado de Nacimiento sin Tribunal — el documento se puede obtener basándose en el certificado de la clínica y del hospital.

Ausencia del Procedimiento de Adopción — la familia no necesita pasar por un largo proceso de adopción de su propio hijo. El niño nace directamente como hijo de la pareja, sin trámites adicionales.

Protección Legal Mediante Contrato — el proceso del programa de gestación subrogada se basa en un acuerdo notarial que tiene fuerza legal para ambas partes. Adicionalmente, las agencias que organizan el programa facilitan este proceso.

Los padres también tienen derecho a mantener la confidencialidad del programa. Los órganos estatales y las instituciones médicas están obligados a no divulgar información sobre el programa de gestación subrogada a terceros.

Por Qué No Se Necesitan Procedimientos Judiciales para Establecer la Paternidad en Ucrania

Según la ley, el establecimiento de la paternidad en Ucrania tras la gestación subrogada es un procedimiento administrativo legal. De acuerdo con las Reglas de registro estatal de actos civiles, aprobadas por el Ministerio de Justicia, el registro del nacimiento se realiza en el Registro Civil (RACS). Se presentan los siguientes documentos:

Solicitud de la pareja. Certificado de la clínica sobre la relación genética de los padres con el feto. Documentos del hospital sobre el nacimiento del niño. Declaración notarial de la gestante subrogada sobre el consentimiento para registrar a la pareja como padres (se formaliza al inicio del programa).

El vínculo genético es de importancia clave para el reconocimiento de la relación de la pareja con el niño, por lo que no se necesita tribunal. La legalidad de la gestación subrogada en Ucrania simplifica significativamente la formalización. En los países donde la gestación subrogada no está regulada, la mujer que da a luz se reconoce automáticamente como madre. Por lo tanto, se requiere realizar la prueba de ADN y demostrar la relación con el niño mediante una decisión judicial.

Para Quién la Gestación Subrogada en Ucrania es la Opción Óptima

Para el uso de ART en el país existen ciertos requisitos. Los programas ucranianos son adecuados para:

parejas heterosexuales (extranjeras y locales),

mujeres solteras,

que no pueden concebir o llevar un embarazo por sí mismas. En la orden del Ministerio de Salud hay un listado detallado de problemas médicos que son base para la gestación subrogada:

Ausencia o Deformación del Útero — imposibilidad de gestación debido a problemas congénitos o adquiridos por cirugías y tumores. Cambios en el Endometrio que No Se Pueden Tratar — cuando la mucosa uterina no permite la implantación o el desarrollo del embarazo. Enfermedades Graves Generales — condiciones que podrían poner en riesgo la salud y la vida de la gestante o del niño durante el embarazo. Más de 4 Intentos Fallidos de FIV — cuando los ciclos previos de fertilización in vitro no han resultado en un embarazo viable.

Por lo tanto, la gestación subrogada en Ucrania es la opción óptima para familias que no pueden tener un hijo por indicaciones médicas y buscan un modelo jurídicamente regulado donde sus derechos estén protegidos.