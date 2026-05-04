Entrená tu mente como un atleta: claves de neurociencia para el alto rendimiento

En un mundo marcado por el bombardeo constante de estímulos y la tiranía del multitasking, la capacidad de liderar nuestra propia mente se volvió el diferencial competitivo más valioso. En el marco de la conferencia "Entrená tu mente como un atleta", realizada por Fundación OSDE, la médica y especialista en neurociencias Sandra Rossi y la histórica jugadora de Las Leonas, Delfina Merino, compartieron un espacio de diálogo moderado por Milagros Hadad.

El encuentro no sólo reveló los secretos del laboratorio de alto rendimiento, sino que brindó herramientas biológicas concretas para que cualquier profesional pueda mejorar su foco, su voluntad y su bienestar emocional.

Sandra Rossi

El peso de la experiencia: referentes de élite

La charla estuvo sustentada por dos trayectorias de excepción en el deporte argentino. Por un lado, Sandra Rossi, referente en neurociencia aplicada, es la responsable de dirigir esta área en el Club Atlético River Plate y fue la creadora del primer laboratorio del CeNARD, llevando la ciencia directamente al campo de juego.

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A su lado, aportando la visión desde el campo, se encontraba Delfina Merino, una de las figuras más emblemáticas del hockey sobre césped mundial. Con una carrera que incluye haber sido campeona del mundo en 2010, doble medallista olímpica (Plata en Londres 2012 y Tokio 2021) y haber sido elegida como la mejor jugadora del mundo por la FIH en 2018, Merino personifica la resiliencia y la formación constante, siendo además abogada graduada en la UBA. Esta combinación de alto rendimiento deportivo y formación académica le permitió desglosar cómo la mentalidad de élite se traduce en herramientas para la vida cotidiana.

Delfina Merino

Al inicio de la conferencia, Rossi explicó que la atención no es solo un recurso limitado, sino que hoy está siendo hackeada por estímulos externos que nos vuelven reactivos. Para recuperar este dominio, la clave reside en fortalecer el área del cerebro vinculada a la fuerza de voluntad, la cual es notablemente más robusta en deportistas de alto rendimiento que en la población promedio.

En lugar de simplemente evitar las distracciones, Rossi propone un entrenamiento de resistencia cognitiva. Este consiste en generar pequeños actos de disciplina consciente que interrumpan el impulso automático. Por ejemplo, ante la urgencia de chequear el teléfono, el ejercicio de demorar esa acción solo 15 segundos actúa como un entrenamiento de "músculo cerebral". Al forzarnos a actuar por encima de nuestro deseo inmediato, potenciamos la capacidad de nuestra mente para retomar el rumbo y tomar decisiones estratégicas en momentos de alta presión, en lugar de ser arrastrados por la inercia del entorno.

Por su parte, Merino compartió cómo la "pata mental" transformó su carrera, especialmente a partir de su trabajo con neurociencia en 2016. Recordó una técnica grupal utilizada antes de un partido decisivo contra Holanda en 2015: "Hicimos un laburo de meter todas las emociones —nervios, ansiedades, cargas personales— en un globo aerostático". Visualizar cómo el globo subía y desaparecía permitió al equipo liberar cargas innecesarias antes de entrar a la cancha.

Sin embargo, Rossi aclaró que la visualización no es "magia". Para que funcione, debe haber una habilidad previa trabajada. "Delfina visualizaba que metía goles y salió goleadora porque tiene años de práctica. En la vida diaria, esto se aplica a imaginar cómo encarar una reunión o una toma de decisiones; la visualización potencia la performance siempre que haya una base sólida".

Uno de los puntos más intensos fue la gestión emocional bajo presión. Merino confesó que, en el alto rendimiento, a veces sintió la necesidad de bloquear emociones, como cuando debió jugar un torneo tras el fallecimiento de su abuela. "A veces necesitás bloquear un poco las emociones... te volvés por momentos como un robot", explicó la ex Leona.

Ante esto, Rossi aclaró que el objetivo no es dejar de sentir, sino nombrar la emoción para calmarla. "Cuando uno nombra lo que siente —miedo, nervios, falta de confianza—, la intensidad de esa emoción baja, como si usáramos un dimmer". Esto libera las áreas del cerebro encargadas de la planificación y las decisiones, permitiendo al profesional o al atleta actuar "a pesar de" lo que está sintiendo.

Esa misma claridad mental se apoya en herramientas de aplicación inmediata diseñadas para sostener el rendimiento en entornos de alta demanda. Sandra Rossi destacó que la eficiencia máxima se alcanza al erradicar el multitasking, ya que biológicamente no estamos preparados para procesar múltiples tareas en simultáneo sin duplicar los errores y el gasto energético; la clave, según la experta, es hacer una sola cosa a la vez. En esta misma línea de higiene mental, recomendó utilizar el foco visual como un ancla: al cerrar la mirada y describir un objeto concreto, como un vaso, el cerebro abandona la divagación y recupera la atención plena en el presente.

Asimismo, se enfatizó la importancia de las transiciones conscientes para evitar el arrastre de tensiones entre diferentes ámbitos. Un ejercicio de apenas un minuto, basado en cerrar los ojos y realizar tres respiraciones profundas, funciona como un "reset" biológico necesario para finalizar una etapa y comenzar la siguiente. Finalmente, tanto Rossi como Merino coincidieron en que el descanso es el "entrenamiento invisible" más crítico: sin un sueño de calidad, los tiempos de reacción se ralentizan y la capacidad de tomar decisiones estratégicas se desmorona, invalidando cualquier otro esfuerzo previo.

Lorena Mendonça, Gerente de Promoción de la Salud y la Cultura de OSDE, Milagros Hadad, Sandra Rossi, Martin Pochat, Presidente del Grupo OSDE, Delfina Merino y Cristian García Sarubbi, Director General del Grupo OSDE

El valor de entregarlo todo

Para finalizar, Sandra Rossi recordó el histórico partido de Copa Libertadores donde River Plate tuvo que jugar con Enzo Pérez (lesionado) como arquero. Destacó la importancia de ponerse al servicio del equipo y la aceptación del rol. "Si uno se vacía en lo que tiene para ofrecer, se queda con la tranquilidad interna de haber hecho todo lo posible", concluyó.

Esa misma tranquilidad es la que Merino encontró al enfocarse en la "bocha" para abstraerse del ruido externo de un estadio lleno. Simplificar, respirar por la nariz para calmar las emociones y estar presente son, en definitiva, las claves para ganar el partido más difícil: el que jugamos contra nuestra propia mente.

Entrenar la mente no es una cuestión de voluntad abstracta, sino de disciplina biológica. Como demostraron Sandra Rossi y Delfina Merino, el alto rendimiento surge cuando aprendemos a hackear nuestra propia naturaleza: nombrando las emociones para ganar claridad, utilizando la respiración como puente hacia la calma y fortaleciendo el "músculo" de la atención frente a las distracciones del entorno. En última instancia, la verdadera ventaja competitiva radica en la capacidad de estar presente, incluso cuando la presión es máxima.