Daniel Passerini sobre la crisis económica: “La asistencia social se incrementa exponencialmente”

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, analizó la situación económica y social del país en diálogo con Canal E y advirtió sobre el impacto directo de la recesión en los municipios. En ese sentido, remarcó que la caída de la actividad ya se refleja en un fuerte aumento de la demanda social y en una reducción de los recursos disponibles.

Según explicó, los gobiernos locales están enfrentando un escenario complejo: más necesidades por parte de la población y menos ingresos producto de la caída de la recaudación. “La asistencia social se incrementa exponencialmente al ritmo de la caída de la actividad económica”, señaló.

El impacto de la recesión en los municipios

Passerini sostuvo que la contracción económica ya lleva varios meses y tiene consecuencias directas en la vida cotidiana. “Se ha caído la coparticipación porque cayó la recaudación y el consumo”, explicó, al tiempo que advirtió que esto afecta especialmente a los gobiernos más cercanos a la gente.

En paralelo, describió un aumento significativo de la demanda social. El cierre de empresas, la pérdida de empleo y la falta de cobertura médica generan una presión creciente sobre los municipios. “Hemos quintuplicado la cantidad de personas que demandaron asistencia social por desalojos”, afirmó, y anticipó que la tendencia en lo que va del año es aún más preocupante.

Críticas al modelo económico nacional

El intendente cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional y puso en duda la sostenibilidad del actual esquema. “Estamos viviendo un modelo muy extraño de un capitalismo sin consumo”, aseguró.

Además, criticó el enfoque centrado en el superávit fiscal sin atender la situación social. En ese sentido, habló de “el superávit fiscal más loco del mundo”, al considerar que convive con indicadores negativos en materia social y laboral.

Passerini también alertó sobre el aumento del desempleo y la precarización laboral, y advirtió que la inflación sigue siendo un problema. “Hace 10 meses que no deja de crecer”, señaló en relación a los precios.

Turismo y consumo: señales de alerta

En cuanto a la actividad turística, el jefe comunal explicó que, si bien los niveles de ocupación pueden parecer aceptables, el consumo cayó de forma marcada. “Cuando uno va a ver el nivel de consumo por persona, esos números son cada vez más chicos”, afirmó, evidenciando un cambio en el comportamiento de los turistas.

Frente a este escenario, destacó que el municipio implementó incentivos para atraer inversiones, con exenciones impositivas vinculadas a la generación de empleo. Sin embargo, advirtió que el contexto general limita los resultados.

Obra pública y empleo en riesgo

Otro de los puntos críticos señalados por Passerini es la situación de la obra pública. Según explicó, este sector es clave para sostener el empleo, especialmente en la construcción. “Para que haya desarrollo tiene que haber obra pública”, sostuvo, y alertó que la caída de recursos obliga a priorizar la asistencia social por sobre la inversión.

En esa línea, cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura y advirtió sobre el deterioro de rutas estratégicas para la producción. “Todo lo que ha abandonado el Gobierno Nacional, lo estamos atendiendo los intendentes y los gobernadores”, remarcó.

Economía circular y desarrollo sustentable

A pesar del contexto adverso, el intendente destacó políticas locales orientadas al desarrollo sostenible. Córdoba impulsa desde hace años iniciativas de economía circular y reciclaje.

En ese marco, señaló que la ciudad logró avanzar en la reutilización de residuos industriales, incluso para la producción de mobiliario escolar.

“Todo el mobiliario fue producido con rezagos industriales”, explicó, como parte de una política que combina producción, inclusión y cuidado ambiental. Además, destacó el crecimiento del programa de escuelas verdes, que ya involucra a más de 400 instituciones educativas.

El rol del interior y el reclamo de diálogo

Passerini también hizo foco en la relación entre el Gobierno nacional y las provincias, y reclamó mayor diálogo. “Los intendentes somos el primer nivel de gobierno, el que está más cerca de la gente”, subrayó, al advertir que son quienes reciben de forma directa el impacto de la crisis.

En ese sentido, cuestionó la falta de contacto del Ejecutivo con las realidades del interior y llamó a escuchar a los actores locales. “El primer paso para curarse es reconocer que hay un problema”, concluyó, en referencia a la situación económica y social del país.