La oposición convocó una sesión especial para interpelar a Adorni, pero UxP no firmó y el quórum es incierto

La oposición formalizó este jueves el pedido de sesión especial para el próximo 14 de mayo a las 11 horas, con un temario centrado exclusivamente en la situación patrimonial de Manuel Adorni. Cuatro expedientes —pedidos de informes verbales, un pedido de informes escrito al Poder Ejecutivo y una solicitud de moción de censura— conforman el temario que 13 diputados de distintos bloques le remitieron formalmente a Martín Menem. La firma del documento ya tiene una lectura política propia: la encabezan Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Pablo Juliano —opositores no peronistas— y la completan Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Néstor Pitrola, de la izquierda. Unión por la Patria, que concentra la mayoría de los diputados opositores, no firmó.

La explicación que dieron desde el bloque peronista a PERFIL fue directa: "No charlaron con UP ni convocaron a firmar. Nuestra idea era tener un temario más amplio, con Adorni y temas económicos y sociales que venimos laburando. Avanzaron sin dialogar con UP". De todos modos, esperan que el bloque que conduce Germán Martínez dé quórum el próximo jueves. Un diputado opositor no perteneciente a UxP reconoció a este medio que la sesión servirá para "mostrar actividad en el Congreso", pero advirtió que será "muy difícil" conseguir el quórum. Y sin embargo, el mismo legislador subrayó que el pedido de Bullrich para que Adorni presente su DDJJ antes de tiempo cambió el clima: "Después de lo que dijo Bullrich, somos muchos los que creemos que Adorni tiene que volver al Congreso a responder".

Antes de contar victorias o derrotas anticipadas, conviene entender qué puede y qué no puede pasar el 14 de mayo. Ninguno de los cuatro expedientes tiene dictamen de comisión. Y sin dictamen, para tratar cualquiera de ellos directamente en el recinto se necesitan dos tercios: un número que la oposición está lejos de reunir. Lo que sí puede hacer con mayoría simple es votar un emplazamiento a las comisiones para que los traten en un día y horario fijos. En la práctica, el jueves 14 no resuelve la suerte de Adorni. Es apenas el primer paso de un proceso que podría extenderse por semanas.

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Por qué el quórum importa más que el resultado

El verdadero juego del jueves no será el temario sino la lista de presentes. Para que la sesión se constituya se necesitan 129 diputados sobre 257. El antecedente más reciente es revelador: hace aproximadamente un mes, durante el tratamiento de la ley de Glaciares, un pedido de apartamiento para interpelar a Adorni reunió 125 firmas, apenas cuatro votos menos del quórum propio que la oposición necesitaría para forzar una sesión sin depender de nadie. En aquel contexto se trataba de una mayoría especial, pero el número dejó expuesto algo importante: varios bloques provinciales y aliados circunstanciales del Gobierno estuvieron dispuestos a acompañar la moción. No porque creyeran que iba a prosperar —sabían que no llegaba— sino porque el costo político de quedar pegados al blindaje oficial era mayor que el de votar con la oposición.

La pregunta de cara al jueves 14 es si esos mismos bloques, en un contexto de mayor desgaste y con nuevos datos sobre el patrimonio de Adorni, cambiarán de postura. Cada banca vacía será leída como un gesto de apoyo al jefe de Gabinete. Cada presencia, como una señal de distancia. El ejercicio que la oposición busca activar con la sesión opera exactamente en esa zona: no importa tanto el resultado formal como la fotografía política del quórum.

La trampa de la comisión y el segundo juego matemático

El bloqueo real no está en el recinto sino en las comisiones. La Comisión de Asuntos Constitucionales —la que debería dictaminar sobre la interpelación— está presidida por el diputado libertario Nicolás Mayoraz y tiene 36 miembros, con LLA y UxP empatados en 13 integrantes cada uno. El mecanismo de bloqueo que viene usando el oficialismo es simple y efectivo: ausentarse para que la comisión no reúna el quórum mínimo necesario para funcionar, impidiendo así que se emita cualquier dictamen. Sin dictamen, la interpelación nunca puede aprobarse en el recinto con mayoría simple y vuelve a necesitar dos tercios —número imposible para la oposición hoy.

Patricia Bullrich pidió que Manuel Adorni adelante la presentación de su declaración jurada

Ahí radica la lógica del emplazamiento que busca la oposición el jueves 14: una vez que el recinto vota fijar un día y horario obligatorio para que la comisión se reúna, el ausentismo libertario deja de ser un recurso libre. La comisión queda convocada por mandato del pleno. Pero el oficialismo no se queda sin herramientas: si LLA y sus aliados son mayoría dentro de esa comisión y siguen ausentándose, comienza un segundo juego matemático. La oposición deberá ver si reúne por sí sola el número mínimo para abrir la comisión y dictaminar de todos modos. Y esa cuenta tampoco está resuelta.

El contexto que rodea al pedido

El pedido de sesión llega en el momento de mayor presión sobre el jefe de Gabinete. Los nuevos datos sobre las refacciones en su casa —un contratista declaró haber cobrado 245.000 dólares en efectivo por trabajos que incluyeron una cascada en el jardín— se sumaron a una causa que ya acumulaba cuestionamientos sobre el departamento en Caballito, los viajes de lujo y la camioneta. La caída de imagen del oficialismo desde que estalló el escándalo ronda los siete u ocho puntos, según distintas mediciones.

En ese marco, la interna dentro del propio Gobierno tampoco ayuda. Patricia Bullrich reclamó públicamente que Adorni adelante su declaración jurada —prevista para el 31 de mayo— y le transmitió al Presidente su posición más dura. Milei respondió desde Los Ángeles: "Ni en pedo se va Adorni". Pero el daño político de una sesión especial dedicada exclusivamente a la situación patrimonial del jefe de Gabinete, con aliados que deben decidir si se presentan o no, es difícil de medir de antemano. El próximo jueves no resuelve la suerte de Adorni. Pero sí la de varios legisladores que van a tener que elegir de qué lado de la foto quieren aparecer.

JD/