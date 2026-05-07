Diego Raus: “Adorni ya es un emblema de los problemas que están cruzando este gobierno”

La continuidad de Manuel Adorni dentro del Gobierno volvió a instalar interrogantes sobre la estabilidad política del oficialismo. Para el sociólogo, Diego Raus, el conflicto dejó de ser un problema individual y pasó a representar una señal más profunda sobre las dificultades que enfrenta la administración nacional.

El sociólogo definió el escenario político como una situación de máxima tensión y comparó el conflicto con “una serie de Netflix”. En ese sentido, remarcó: “Adorni ya es un emblema, un símbolo de los problemas que están cruzando este gobierno”.

Además, consideró que el respaldo del presidente Javier Milei al funcionario refleja falencias en el manejo político del Estado. “El papel de Milei sosteniéndolo habla precisamente de su inexperiencia política”, afirmó. Y agregó: “Alguien que accede no a la política, sino al Estado y al manejo de la cosa pública hace apenas dos años”.

La fragilidad política y el impacto social

Durante la entrevista, Raus sostuvo que la situación política no puede analizarse de manera aislada de la realidad económica y social. Según explicó, el Gobierno se encuentra atravesado por un delicado equilibrio entre el ajuste económico y el creciente malestar social.

Para ejemplificarlo, mencionó las imágenes registradas en Moreno, donde cientos de personas hicieron filas para acceder a puestos de trabajo. “Estamos hablando de esto, con seis cuadras de cola de gente haciendo la fila para unos puestos de trabajo”, señaló.

El analista también descartó que Adorni sea el principal factor de daño para el Gobierno y consideró que el problema real es político e institucional. “Esto expone la debilidad política. En términos del manejo del gobierno, el caso está exponiendo eso”, subrayó.

En esa línea, indicó que distintos sectores de poder comenzaron a recalcular su posicionamiento frente a la administración libertaria. Según explicó, existe preocupación sobre la capacidad del oficialismo para sostener las reformas económicas en un contexto de inestabilidad.

El rol de Patricia Bullrich dentro del oficialismo

Raus también se refirió al papel que ocupa Patricia Bullrich dentro del Gobierno y destacó su experiencia política frente a la crisis. Para el sociólogo, la ministra de Seguridad comprende los riesgos de sostener conflictos internos en medio de un programa de reformas de alto costo social.

“Patricia Bullrich tiene experiencia política y conoce la política pública y la política del gobierno”, sostuvo. Además, recordó su paso por la Alianza y la crisis de 2001 para explicar por qué considera que la funcionaria busca una resolución rápida del conflicto.

En ese contexto, afirmó: “Ella sabe cuáles son los riesgos de la debilidad política cuando un gobierno tiene que administrar ajuste o avanzar en reformas con altos costos sociales”.

Finalmente, Raus advirtió que el oficialismo necesita recuperar estabilidad para sostener su proyecto político. “Esto tiene que tener una salida no por Adorni, sino para darle sustento a la política del gobierno, que todavía le falta un año y medio”, concluyó.