PYMES: advierten sobre cierres, despidos y un “cementerio de empresas”

Las pequeñas y medianas empresas continúan atravesando un escenario delicado marcado por la caída del consumo, la baja actividad económica y el aumento de las quiebras. Así lo expresó Mauro González, presidente de la Confederación Federal PYMES, quien confirmó la presentación de un proyecto de salvataje en el Congreso para asistir al sector.

“Hoy la necesidad no es reactivar la economía en principio, sino sostener por lo menos las empresas que están funcionando”, sostuvo el dirigente empresario. Según explicó, el objetivo inmediato es evitar una profundización de la crisis productiva y laboral.

González remarcó que la situación empeora mes a mes y advirtió sobre el crecimiento de concursos preventivos y cierres de compañías. “Hay que detener la sangría de cierre de empresas y de despidos”, afirmó.

El proyecto presentado ante diputados y senadores contempla herramientas económicas, financieras e impositivas. Entre las medidas planteadas se incluyen líneas de financiamiento blandas, suspensión de embargos y alivio fiscal para las pymes.

Críticas al RIGI y al modelo económico

El titular de la Confederación Federal PYMES también cuestionó con dureza el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el Gobierno nacional. Según señaló, este esquema no genera beneficios concretos para las pequeñas y medianas empresas ni impulsa el empleo argentino.

“Los senadores estaban firmando el acta de defunción de la producción nacional”, lanzó González al recordar su exposición en el Senado durante el debate del proyecto.

En ese sentido, explicó que el régimen favorece la llegada de compañías extranjeras sin exigir agregado de valor local ni transferencia tecnológica. “Las empresas pueden venir del exterior, extraer los recursos y generar cero trabajo argentino”, cuestionó.

Para el dirigente pyme, el actual esquema económico prioriza sectores extractivos y financieros sin impacto directo sobre la industria nacional. Además, alertó que el crecimiento de determinadas actividades no necesariamente se traduce en más empleo.

Empleo, consumo y preocupación en las provincias

González destacó que los últimos datos laborales reflejan un panorama preocupante en gran parte del país. Según detalló, solo Neuquén y San Juan registraron crecimiento del empleo durante el último año, impulsadas por Vaca Muerta y la minería.

“Todas las demás provincias tuvieron una caída del empleo muy importante”, señaló.

El empresario también apuntó contra el sistema financiero y aseguró que incluso los sectores con mayores ganancias reducen personal. “Los bancos son los que más están creciendo, pero paradójicamente son los que más personal están despidiendo”, expresó.

Finalmente, González insistió en que el desarrollo económico sostenible debe estar vinculado a la industria y al agregado de valor. “Si no se toman medidas urgentes, vamos a seguir hablando de un cementerio de empresas en nuestro país”, concluyó.