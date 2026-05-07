Eduardo Reina: “El gobierno está entrando en una confusión enorme”

La crisis política alrededor de Manuel Adorni continúa generando tensión dentro del Gobierno nacional. Para el analista política, Eduardo Reina, el tema dejó de ser un episodio aislado y se transformó en una muestra de las dificultades políticas que atraviesa la gestión de Javier Milei. Desde el inicio de la entrevista, el analista expresó su cansancio frente a la continuidad del conflicto. “La verdad que es muy triste seguir hablando de lo mismo”, afirmó. Y agregó: “Nos encantaría hablar de otras cosas, pero lamentablemente tenemos que hablar de Adorni”.

Según explicó, el propio presidente mantiene vigente el tema con sus declaraciones públicas y su defensa constante del funcionario. Reina recordó que incluso durante el viaje presidencial a Estados Unidos, Milei volvió a enfocarse en la polémica. “El contacto que hizo con los periodistas acá en la Argentina fue para hablar de Adorni”, sostuvo.

Además, consideró que detrás de la permanencia del vocero existen razones más personales que políticas. “Me parece que Adorni es Karina Milei”, lanzó, en referencia al peso que tendría la hermana del Presidente dentro de la estructura de gobierno.

Críticas al discurso presidencial y tensión con el periodismo

Durante la entrevista, Reina también cuestionó el tono confrontativo del presidente Javier Milei y advirtió que esa estrategia puede profundizar el desgaste político del oficialismo.

“Está agrediendo demasiado, está siendo muy despectivo”, señaló. En esa línea, defendió el rol de la prensa en la investigación de presuntos hechos de corrupción: “¿Por qué estamos hablando de corrupción? Por el periodismo”.

El analista remarcó que existen investigaciones periodísticas “serias” y rechazó las descalificaciones contra los medios. “El periodismo está para informar”, enfatizó.

Reina también vinculó el malestar social con la falta de respuestas concretas a los problemas económicos cotidianos. Según indicó, gran parte de la sociedad no logra conectar con las explicaciones técnicas del Gobierno. “La gente hoy tiene miedo, incertidumbre y no está teniendo trabajo”, advirtió.

El rol de Patricia Bullrich y las señales hacia el PRO

En otro tramo de la entrevista, Eduardo Reina analizó la postura de Patricia Bullrich y sostuvo que la ministra de Seguridad decidió marcar distancia del caso Adorni para evitar quedar involucrada en la polémica.

“Yo no voy a quedar pegada con Adorni si Adorni no presenta los papeles”, interpretó sobre la posición de la funcionaria.

Además, consideró que Milei necesita sostener su alianza política con Bullrich y Mauricio Macri para mantener competitividad electoral. “Sin los votos de Patricia Bullrich a Milei no le alcanza”, afirmó. Y añadió: “Sin los votos de Macri, menos”.

Finalmente, describió un escenario político marcado por la desorganización tanto del oficialismo como de la oposición. “La oposición está deshilachada y el gobierno está entrando en esa confusión”, concluyó.