La Justicia confirmó que Manuel Adorni heredó parte de un departamento en La Plata y un terreno en Daireaux

La Justicia federal incorporó nueva documentación a la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. Según los informes que recibió la fiscalía, el funcionario heredó el 33,3% de un departamento en La Plata y un porcentaje igual de un terreno ubicado en la localidad bonaerense de Daireaux, dentro de la sucesión de su padre, Jorge Adorni.

La medida fue impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, que ordenó revisar el expediente sucesorio luego de que trascendieran versiones sobre una posible herencia que podría explicar parte del patrimonio del funcionario nacional.

Qué bienes heredó Adorni

De acuerdo a la información incorporada al expediente, uno de los bienes corresponde a un terreno ubicado en Salazar, partido de Daireaux, entre las calles Besga y Lamadrid. El lote había pertenecido a la familia Adorni desde 1980.

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El segundo inmueble es un departamento situado en la calle 53 de la ciudad de La Plata, propiedad que estaba a nombre de Jorge Adorni y que fue dividida en partes iguales entre Manuel Adorni, Francisco Jorge Adorni y Silvia Pais.

La fiscalía ahora deberá contrastar esos datos con las declaraciones juradas presentadas por el jefe de Gabinete ante la Oficina Anticorrupción.

Las propiedades declaradas y las dudas de la fiscalía

En su última declaración jurada correspondiente al período fiscal 2024, Adorni informó dos propiedades: un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y otro en La Plata, ubicado sobre calle 50. Sin embargo, el inmueble heredado sobre calle 53 no aparece consignado en esa presentación.

Tampoco figura la casa del barrio privado Indio Cuá, incorporada a su patrimonio en octubre de 2024, donde actualmente vive junto a su familia.

La investigación también analiza las remodelaciones realizadas en esa vivienda. Según declaró el contratista que trabajó en la obra, las refacciones demandaron unos diez meses y habrían costado cerca de 245 mil dólares, pagados en efectivo y sin facturación.

Viajes, dólares y movimientos patrimoniales bajo análisis

La causa también pone el foco sobre distintos movimientos en moneda extranjera realizados por el funcionario y su entorno familiar. Entre ellos aparecen gastos vinculados a viajes al exterior, vuelos privados, hoteles y operaciones inmobiliarias.

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De acuerdo a los datos que analiza la Justicia, el movimiento total de divisas investigado supera los 349 mil dólares en menos de un año.

Por ese motivo, el fiscal Pollicita dio intervención a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que deberá determinar si existen diferencias entre los ingresos declarados y los gastos realizados por el jefe de Gabinete.

LB