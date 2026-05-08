Aguinaldo para jubilados: cuándo se paga y de cuánto es el monto según ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó el esquema de pagos para el Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a la primera mitad del 2026. Este ingreso extraordinario de junio funciona como un soporte económico vital para los adultos mayores frente a la evolución de los precios y las actualizaciones de haberes.

A diferencia de lo que sucede en otros sectores laborales, el organismo previsional garantiza la liquidación del beneficio sin necesidad de gestiones previas por parte de los titulares. La integración del aguinaldo en el mismo recibo de sueldo de la mensualidad facilita el acceso a los fondos y simplifica la logística en las entidades bancarias de todo el país. Esta decisión oficial busca que el proceso de cobro sea directo y eficaz para la totalidad de la población beneficiaria del sistema previsional.

ANSES: cómo consultar el detalle de cobros y descuentos de las asignaciones paso a paso

Cuándo se pagará el aguinaldo

El cronograma oficial para este junio establece una división clara según el nivel de ingresos de los beneficiarios. Aquellos jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo inician su ciclo de cobros el lunes 8 de junio. El orden de los depósitos responde, como es costumbre, a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Por otro lado, quienes cuentan con haberes que superan el monto mínimo tienen asignadas sus fechas de pago para la última semana del mes, específicamente entre el 23 y el 29 de junio. Esta segmentación permite una distribución organizada de la demanda en cajeros automáticos y sucursales físicas, lo que previene aglomeraciones innecesarias y largas esperas para los adultos mayores.

Es fundamental destacar que el depósito del medio aguinaldo ocurre el mismo día que el cobro del haber mensual habitual. El Ministerio de Capital Humano validó esta unificación para que cada titular retire la totalidad de sus fondos en una única visita al banco o mediante una sola operación en cajeros.

En el caso de los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), la acreditación sigue una lógica similar de automatización. El cumplimiento estricto de este calendario asegura que el alivio financiero llegue a los hogares en los tiempos previstos por la normativa vigente, sin demoras adicionales respecto a los plazos legales del semestre.

Cómo es el cálculo del SAC y quiénes son los beneficiarios incluidos en la medida

La determinación del monto del aguinaldo surge de una fórmula matemática sencilla pero precisa. El valor se obtiene a través del cálculo del 50% de la mayor remuneración mensual devengada dentro del periodo que va de enero a junio. Para esta liquidación, se consideran todos los incrementos por movilidad que ANSES otorgó durante la primera mitad del año 2026. Debido a estas actualizaciones constantes, el valor nominal del SAC actual supera de forma significativa a las cifras registradas en periodos anteriores. Los jubilados tienen la posibilidad de verificar el detalle de estos conceptos a través de la plataforma digital del organismo, donde el recibo de sueldo desglosa cada ítem de manera transparente.

Además de los jubilados del sistema ordinario, el pago del aguinaldo incorpora a sectores específicos de la seguridad social argentina. Los titulares de pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos, junto con los beneficiarios de la PUAM, perciben este extra de manera obligatoria. El sistema realiza la liquidación de oficio, por lo cual no existe riesgo de exclusión por falta de trámites administrativos. Los especialistas en materia previsional sugieren el uso de canales electrónicos para la consulta de saldos, lo que permite una mayor seguridad personal.

De esta forma, el Estado asegura la cobertura total del beneficio para millones de personas que dependen de estas asignaciones para su sustento diario y la planificación de sus gastos familiares.

AI CP