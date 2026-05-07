La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene habilitado el canal digital para que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) presenten la Libreta de este año. El trámite permite verificar el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia escolar de los menores. Con esta acreditación, el organismo habilita el cobro del 20% que se retuvo mensualmente durante el ejercicio anterior.

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El proceso de cumplimiento de esta normativa es una condición necesaria para asegurar la continuidad del beneficio y acceder al pago acumulado. Los padres o tutores tienen la responsabilidad de completar el formulario correspondiente y hacerlo firmar por las autoridades sanitarias y educativas.

Una vez que el documento tiene las firmas y sellos requeridos, se debe subir al aplicativo oficial del organismo para que el sistema procese la información.

Cómo generar el formulario y acreditar los controles de salud y educación

Para iniciar la gestión, los interesados deben ingresar a la sección "Hijos" dentro de la plataforma Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social. Desde allí se genera el formulario PS 1.47, que contiene los campos específicos para que el centro de salud y la escuela certifiquen los datos del menor.

Es fundamental que el documento sea impreso y completado de forma legible para evitar rechazos en el momento de la carga digital.

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En el centro de salud, los profesionales deben dejar constancia de los controles pediátricos y el cumplimiento de las vacunas obligatorias según la edad. Por otro lado, la institución educativa tiene que certificar la inscripción y la asistencia regular del alumno. Sin estas dos acreditaciones, la Libreta se considera incompleta y el organismo no liquida el monto retenido del año anterior.

El paso a paso para subir la Libreta AUH desde el celular o la computadora

Una vez que el formulario está firmado por la escuela y el centro de salud, el titular debe entrar nuevamente a Mi ANSES y seleccionar la opción "Libreta AUH". El sistema permite capturar una fotografía del formulario completo o subir un archivo en formato PDF.

Es importante que la imagen sea nítida y que se vean claramente todas las firmas y los sellos de las instituciones involucradas para que la validación sea exitosa.

El organismo recordó que el trámite también puede realizarse de manera presencial en cualquier oficina de ANSES, aunque se recomienda la vía virtual para agilizar los tiempos de gestión.

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La presentación de este documento es anual y obligatoria por cada hijo o hija que reciba la asignación. El pago del monto acumulado se realiza generalmente a los 60 días de haber completado la carga del formulario de manera correcta en la plataforma.

GZ / lr